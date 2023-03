Italijani so kupili najdražji slovenski hlod

Tudi letošnja 17. licitacija vrednejših sortimentov lesa na Koroškem je postregla z rekordi. Organizatorji so zbrali 9.566 hlodov, kar je največ do zdaj, skupno pa dozdajšnji izkupiček ocenjujejo na 4,5 milijona evrov. Tokrat so bili zaradi vremenskih razmer prvič primorani premikati datume licitacije, skrb ostaja iskanje ustreznega prostora.

Organizatorji tako velike količine lesa niso pričakovali, je na današnji novinarski konferenci ob dnevu odprtih vrat licitacije v Slovenj Gradcu povedal Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline.

Večina lastnikov hlodov iz Slovenije

Imeli so zagotovljen prostor v velikosti skoraj osmih hektarjev, a ni zadostoval za ves ponujen les, zato so na koncu iskali dodatnega. Hkrati so zaradi pretoplega vremena januarja za približno en mesec prestavili datumske roke licitacije, ki jih sicer določijo že pred novim letom.

Skupno je 1.019 lastnikov na Koroško pripeljalo 9.566 hlodov v skupni količini 9.720 kubičnih metrov. Oboje je največ do zdaj. Večina lastnikov hlodov je iz Slovenije, nekaj jih je tudi iz Avstrije in Hrvaške ter letos prvič tudi z Madžarske.

Letos ni bilo cenovnih rekordov

Ponudbe za les na licitaciji je oddalo 53 kupcev, kar je malo manj kot lani, od tega jih je bilo največ, 20, iz Slovenije, sledijo kupci iz Avstrije, Italije, Nemčije, Hrvaške, Madžarske, Srbije, Češke in Švice. Med kupci je bilo nekaj novih, so pa ravno zaradi prestavljanja rokov licitacije izgubili najmanj dva tuja kupca, po enega s Kitajske in iz Turčije, je povedal Jeromel.

Foto: STA

Na letošnji licitaciji za razliko od lanske niso dosegli cenovnih rekordov, so pa tudi letos najvišje cene dosegali hlodi gorskega javorja rebraša. Najvišja dosežena cena zanj je 14.960 evrov po kubičnem metru oz. nekaj manj kot 23.490 za celoten hlod. To je pol manj kot lani, je izpostavil Jeromel in dodal, da je tudi kupec, ki vsako leto kupuje najdražje sortimente, dejal, da tako lepih hlodov, kot so bili lani, letos ni bilo. Kupec najdražjega hloda je iz Italije.

Najdražja posekana smreka

So pa dosegli rekorde pri nekaterih drugih drevesnih vrstah, med drugim so najvišjo ceno do zdaj dosegli pri hrastu, smreki in macesnu. Najdražja smreka je bila posekana na območju slovenjgraške občine, na območju Golavabuke, dosegla je rekord po kubičnem metru, to je 1.530 evrov, in po hlodu, saj so ga prodali za več kot devet tisoč evrov, kar je za smreko po Jeromlovih besedah izredno veliko.

Med vsemi drevesnimi vrstami so se sicer letos najbolje prodajali hlodi hrasta, ki ga je bilo največ, skupno več kot pet tisoč kubičnih metrov.

Pričakujejo pomoč od države

Letos se je še posebej pokazalo, kako pomemben je primeren prostor za tako velik dogodek. "Vseskozi si želimo in poudarjamo, da moramo imeti utrjen prostor oziroma utrjene poti. Ni treba, da je utrjen celoten prostor, samo poti bi morale biti utrjene za kamione, potem bi lahko licitacijo pripravili v vsakem vremenu," je dejal Jeromel.

Novinarska konferenca ob 17. licitaciji vrednejšega lesa. Od leve proti desni: Gregor Danev, Tomaž Hrovat in Tilen Klugler. Foto: STA

Da si prizadevajo poiskati trajno ustrezen prostor, je danes dejal tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler, ki pomoč v zvezi s tem pričakuje tudi od države. Poudaril je pomen dogodka za Slovenj Gradec in dobro delo organizatorjev, ki se kaže tudi skozi številke: na prvi licitaciji so prodajali 890 hlodov, na letošnji pa več kot desetkrat več.

Izkupiček licitacije okoli 4,5 milijona evrov

Organizatorji dozdajšnji izkupiček licitacije ocenjujejo na okoli 4,5 milijona evrov, a je letos ostalo kar precej neprodanega lesa. Tega ponujajo v drugem krogu licitacije, ki že teče, skupno gre za dobrih tisoč kubičnih metrov. Neprodanega je ostalo kar nekaj gorskega javorja povprečne ali slabše kakovosti, a se zanj že zanimajo tudi kupci iz tujine.

Pri organizaciji licitacije na Koroškem sodelujeta Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Direktor ZGS Gregor Danev je dejal, da brez lastnikov gozdov in sodelovanja sodelavcev ZGS ne bomo imeli zdravih, odpornih in visoko vrednih gozdov. Pomen javne gozdarske službe je poudaril tudi Tomaž Hrovat s kmetijskega ministrstva, ki ga veseli, da se delež domačih kupcev povečuje.

Največjo skupno količino je sicer letos po navedbah Jeromla kupil kupec iz Avstrije, furnirnica Wibeba. Ta je skupno kupila več kot tisoč kubičnih metrov lesa.