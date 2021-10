Iskali so jo s helikopterjem, dronom in psi, a ...

"Iskanje pogrešane se nadaljuje. Izvedli smo že dve večji iskalni akciji, pri katerih smo uporabili tudi helikopter, dron in pse, žal pa nista bili uspešni," nam je na naše vprašanje, ali so pogrešano 44-letnico že našli, odgovorila Anita Leskovec iz Policijske uprave Koper.

"Ob tem lahko le znova pozovemo vse, da nam sporočijo kakršenkoli podatek, ki bi lahko pomagal pri iskanju pogrešane Koprčanke. Podatke lahko sporočijo na številko 113 ali anonimno na 080 1200," so še pozvali na policiji.

Nedosegljiv telefon, našli njeno vozilo

Iz Policijske uprave Koper so sporočili, da od ponedeljka pogrešajo osebo z območja Kopra. Iskali so jo tudi s psi, a je niso našli.

Enajstega oktobra 2021 so na Policijsko postajo Koper prijavili, da pogrešajo 44-letno Kristino Tozan iz Kopra. Njen telefon ni bil dosegljiv, na območju Policijske postaje Izola pa so našli njeno vozilo.

"Od doma naj bi odšla oblečena večinoma v bela oblačila. Danes policisti nadaljujejo iskanje pogrešane Kristine, tudi s helikopterjem in dronom," so v torek sporočili iz policije, pri Upravi za zaščito in reševanje pa so ta dan navedli, da so ob 9.01 policisti potrebovali pomoč pri iskanju od ponedeljka pogrešane osebe na območju Belvederja v občini Izola. "Posredovali so kinologi KZS skupine 6 in člani ZRPS Severnoprimorske regije, ki so območje pregledali, vendar pogrešane osebe niso našli," so zapisali v sporočilu za medije.