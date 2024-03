Interzero praznuje dvajset let delovanja v Sloveniji

V teh letih je Interzero postal zaščitna znamka za resno, digitalno podprto, evropsko primerljivo in uporabniku prijazno upravljanje odpadkov. Svoje poslanstvo "svet brez odpadkov in družba brez emisij" Interzero uresničuje skupaj z več kot 20 tisoč strankami.

Ob dvajseti obletnici delovanja v Sloveniji Interzero vabi na slavnostno srečanje, ki bo v četrtek, 14. 3. 2024, ob 10. uri v Hotelu Kempinski v Portorožu. Vaša udeležba je brezplačna, zaradi omejenega števila pa se je treba prijaviti na spletu.

Foto: Interzero

Na slavnostnem srečanju bo podjetje Interzero predstavilo Trajnometer, spletno orodje za verodostojno trajnostno poročanje ESG. To podjetjem omogoča, da varno spremljajo in hipno upravljajo svoje okoljske podatke. Mag. Darja Figelj, direktorica Interzero Slovenija, ob tem poudarja, da so spletno orodje razvili ob spoznanju, da večina podjetij niti ne pozna prihajajočih ESG-smernic, ki bodo ključna zakonodajna obveza že v prihodnjih letih. "Trajnometer podjetjem zagotavlja celovito EU-skladnost, upošteva ESG-smernice in direktivo o trajnostnem poročanju CSRD ter enotni evropski sistem poročanja ESRS. Podjetja na enem spletnem mestu dobijo certificirano poročilo o svojem okoljskem odtisu, kar je osnova za vsakršno zmanjševanje vplivov na okolje," dodaja mag. Figelj.

Mag. Darja Figelj, direktorica Interzero Slovenija. Foto: Primož Lavre

Predstavitev Trajnometra ob dvajseti obletnici delovanja Interzera v Sloveniji je potrditev, da je Interzero resnično pionir na področju inovativnih trajnostnih rešitev, ki se zmore hipno prilagoditi potrebam svojih strank.

