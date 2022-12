Interzero – modre rešitve za zeleni planet

Oglasno sporočilo

Podjetje Interzero je vodilno podjetje na področju trajnostnih rešitev ter pionir na področju inovacij pri recikliranju plastike v Evropi. Interzero deluje na sedmih trgih Evrope ter je tudi v Sloveniji postal zaščitna znamka za resno, digitalno podprto, evropsko primerljivo in uporabniku prijazno upravljanje odpadkov. Svoje poslanstvo Svet brez odpadkov in družba brez emisij Interzero uresničuje skupaj z več kot 20 tisoč strankami z vsega sveta.

Interzero svojim poslovnim partnerjem svetuje pri odgovornem ravnanju z odpadki, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in tako ohraniti dragocene naravne vire. Interzero pomaga poslovnim partnerjem, da dosledno izpolnjujejo okoljske zahteve in znajo o njih verodostojno poročati. Interzero je vodilni ponudnik okoljskih storitev na področju zapiranja proizvodnih, materialnih in logističnih zank.

Interzero odgovorno ravna s prav vsako rečjo, ki jo človek danes ustvari v zahtevnih proizvodnih procesih 21. stoletja. Podjetje, ki ima več kot dva tisoč zaposlenih, je v preteklem letu s svojo proaktivno dejavnostjo prihranilo en milijon ton toplogrednih plinov in ohranilo več kot 12,5 milijona ton primarnih surovin.

Tudi zato je Interzero vaš partner za doseganje vaših okoljskih ciljev. Interzero namreč ve, da nič ne sme iti v nič, če želimo ohraniti naš planet.

Skupaj smo Interzero. Ustvarjamo svet brez odpadkov in družbo brez emisij.

Naročnik oglasnega sporočila je INTERZERO.