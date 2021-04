Incident v Ankari: borke za pravice žensk s peticijo zahtevajo odstop Michela

Ursula von der Leyen je bila na protokolarnem obisku visokih predstavnikov Evropske unije v Ankari več kot očitno presenečena, ko sta dva stola hitro zasedla Michel in turški predsednik Erdogan, sama pa se je znašla na nekoliko odmaknjenem kavču. Incident je sprožil plaz kritik.

And no, it wasn’t a coincidence it was deliberate.👇 Why was @eucopresident silent? https://t.co/LvObcyGpmL pic.twitter.com/dLUxuUr5B9 — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) April 6, 2021

Michelu očitajo neodzivnost in brezbrižnost. Po mnenju nekaterih bi se moral na nerodno situacijo takoj odzvati in morda zahtevati dodaten stol za von der Leyenovo. Sam vse očitke zanika. Kot je zapisal, sta se s predsednikom odločila, da v tistem trenutku situacije ne bosta poslabšala s tem, da bi naredila sceno. Michel je kasneje za nemški Handelsblatt povedal, da je mogoče le naredil napako: "Priznam, ponoči ne spim dobro. Če bi lahko šel nazaj, bi ravnal drugače."

"Ubogo opravičilo ne bo dovolj"

Ob incidentu se znova poraja vprašanje enakosti moških in žensk. Michelovo "tiho mašo" glasno obsojajo borke za pravice žensk. Millenia2025 Foundation, mednarodna neprofitna organizacija za enakopravnost in opolnomočenje žensk, je začela z zbiranjem podpisov pod peticijo, s katero Michela pozivajo k odstopu z mesta predsednika Evropskega sveta, piše Politico. Michel je s svojim dejanjem kršil pravila diplomacije, človekove pravice in v prvi vrsti pravice žensk, za kar ubogo opravičilo ne bo dovolj, so jasne skupine, ki se zavzemajo za enakopravnost žensk.

V le nekaj dneh jim je uspelo zbrati več kot pet tisoč podpisov. Danes se je zbiranje podpisov zaključilo in peticija bo poslana za enkrat še predsedniku Evropskega sveta Michelu.

Poleg incidenta treh predstavnikov in dveh stolov, podpornike peticije skrbi dejstvo, da je Turčija odstopila od Istanbulske konvencije, ki je namenjena zaščiti žensk in otrok pred nasiljem.