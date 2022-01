Incident pred zdravstvenim domom v Žalcu, posredovala policija

Pred vhodom v Zdravstveni dom Žalec je v večernih urah prišlo do incidenta, v katerega so bili vpleteni oseba pod vplivom alkohola oziroma drugih opojnih substanc, reševalci in enota policije. Oseba naj bi poskusila na silo vstopiti v prostore zdravstvenega doma, a so ji to na koncu preprečili policisti, je za Siol.net dejal očividec. Domnevno naj bi šlo za starega znanca policije.