Ilirska Bistrica: vir okužb niso bila živila iz tamkajšnje mesnice, ampak ...

Glede na klinično sliko potek obolenja in rezultate laboratorijskih analiz je preiskava pokazala, da je bil povzročitelj izbruha norovirus.

Preiskava izbruha norovirusa v Ilirski Bistrici je pokazala, da vir okužb, ki so povzročile zdravstvene težav več ljudem, niso bila živila iz tamkajšnje mesnice. Kot so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je šlo najverjetneje za kontaktni prenos prek embalaže.

NIJZ je skupaj z upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano končal preiskavo izbruha nalezljive bolezni v Ilirski Bistrici. Glede na klinično sliko, potek obolenja in rezultate laboratorijskih analiz je preiskava pokazala, da je bil povzročitelj izbruha norovirus.

Zbolelo je 123 oseb, izvedli so izredni nadzor

Med 25. in 30. decembrom lani so v Ilirski Bistrici zaznali izbruh nalezljive bolezni. Z znaki akutnega gastroenterokolitisa je zbolelo 123 oseb, pri devetih vzorcih pa so kot povzročitelja izolirali norovirus.

Ker je obstajal sum, da bi bilo lahko vzrok okužb uživanje mesnih živil iz tamkajšnje mesnice, predvsem tatarskega bifteka, so opravili epidemiološko poizvedovanje, preverili higieno v mesnici in zdravniško pregledali tamkajšnje zaposlene. Odvzeli so tudi vzorec sumljivega živila pri oboleli osebi, vzorce blata pri nekaterih obolelih ter izvedli izredni nadzor pristojne inšpekcije službe v mesnici.

Gre za kontaktni prenos prek embalaže

Kot navajajo na NIJZ, je iz poročila o mikrobiološkem preizkušanju živila, tatarskega bifteka, razvidno, da so preizkušani parametri v mejah sprejemljivih vrednosti. "Iz tega je mogoče sklepati, da ne gre za okužbo živil, kupljenih v mesnici, temveč za kontaktni prenos, verjetno prek embalaže, ki je prišla v stik z delovnimi površinami, predvsem tistimi, ki se jih dotikajo stranke (prodajni pult, POS-terminal, dozator razkužila)," so zapisali.

Prav tako niso izključili možnosti predhodnih okužb oseb, ki so se udeležile družinskih praznovanj ali prednovoletnih druženj in prireditev, ki bi lahko okužbo prenesle v svoje domove in med sorodnike.

Pred ponovnim odprtjem so v mesnici izvedli poostren higienski režim v mesnici, novih okužb pa po tistem niso zaznali.