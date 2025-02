Huda nesreča: 70-letna ženska umrla v gozdu

"Ob 13.41 smo bili obveščeni o nesreči v gozdu na območju Žalovič, kjer je zaradi hudih poškodb umrla 70-letna ženska," so sporočili novomeški polisti.

Kriminalisti so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah sta 76-letni moški in 70-letna ženska v gozdu podirala drevesa. Moški naj bi s štirikolesnikom zapeljal vzvratno in trčil v panj drevesa. Vozilo je odbilo in se prevrnilo na žensko, ki je bila za vozilom.

Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče. Vse okoliščine kriminalisti še preiskujejo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.