V UKC Maribor po januarski prometni nesreči umrl pešec

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor je po intenzivnem zdravljenju zaradi poškodb umrl pešec, udeležen v prometni nesreči 25. januarja na območju Ormoža, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. To je prva letošnja smrtna žrtev v cestnem prometu na območju mariborske policijske uprave.

Prometna nesreča se je zgodila 25. januarja nekaj po 9. uri. Policisti so ugotovili, da je 64-letna voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilne vzvratne vožnje trčila v 83-letnega pešca. Na kraju so reševalci pešcu nudili prvo pomoč in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Ptuj, kjer so mu nudili zdravniško oskrbo zaradi hudih poškodb, vendar ni bil v smrtni nevarnosti. Kot kaže, so ga kasneje premestili v UKC Maribor, kjer je po intenzivnem zdravljenju umrl.

Po vseh zbranih obvestilih so ormoški policisti zoper voznico na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so januarja sporočili s policije.