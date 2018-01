Bo ta pesem rešila spor med Slovenci in Hrvati? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ribajo plivajo, čije su ni oni ne znajo... 😀 Posted by Mauro Staraj on Friday, 5 January 2018

"Svetovno čudo, to piransko pristanišče, vsaka riba ima potni list, čigava je zdaj riba ta, Slovenka ali Hrvatica, je to Špela ali je Ivana?" med drugim poje Staraj na posnetku, ki ga je pred dnevi objavil na svojem Facebook profilu in ima že več kot 220 tisoč ogledov.