Slovenski ribiči prejeli hrvaške kazni #video

Prvi slovenski ribiči so danes iz Hrvaške zaradi nezakonitega prehajanja meje dobili kazni v višini dva tisoč kun (270 evrov). Nekateri ribiči so prejeli tudi več kazni.

Foto: Andrej Peroša









Ribič Silvano Radin je dobil šest plačilnih nalogov s po 15.000 kunami kazni (skoraj 2000 evrov), torej v skupni vrednosti skoraj 12.000 evrov, je povedal za STA. Kot je pojasnil, so mu kazen odredili na podlagi kršitve hrvaške meje in zakona o schengenski meji, ker je ribaril v bližini sredinske črte v Piranskem zalivu oz. na hrvaški strani te črte, ki je za Hrvaško tudi meja med državama v Piranskem zalivu.

Pahorjev fantastični dan pic.twitter.com/K68dS4UZIR — Silvano Radin (@RadinSilvano) February 1, 2018

Naloge so mu izdali za ribarjenje 18. decembra, 29. decembra in 3. januarja po dvakrat. Radin je napovedal, da kazni ne bo plačal, ampak bo ravnal v skladu s priporočili kmetijskega ministrstva in kontaktiral odvetniško pisarno Senjak iz Pule.

Hrvaški ribiči v ponedeljek prejeli slovenske kazni

Hrvaški ribiči so v ponedeljek prejeli prvih 14 slovenskih plačilnih nalogov v višini od 500 evrov dalje zaradi nezakonitega prehoda meje, ki jo je Slovenija na podlagi arbitražne sodbe implementirala konec lanskega leta.

Hrvaška policija je odgovorila s pošiljanjem enajstih plačilnih nalogov slovenskim ribičem, za katere trdi, da so kršili hrvaški zakon o nadzoru državne meje. Hrvaška vztraja pri meddržavni meji sredi Piranskega zaliva, čeprav za to nima nobene pravne osnove.

Plenković: Hrvaški ribiči ne bodo plačali kazni

Hrvaški premier Andrej Plenković je v torek v Zagrebu dejal, da hrvaški ribiči ne bodo plačali kazni, ki jih bodo dobili iz Slovenije zaradi kršitve meje. Pojasnil je, da bodo našli pravne mehanizme za pomoč hrvaškim ribičem, da bi izpodbijali slovenske plačilne naloge. Napovedal je tudi, da bodo enake ukrepe uporabili proti slovenskim ribičem.