Hojs za čimprejšnji vstop Hrvaške v schengenski prostor

Notranji minister Aleš Hojs je po današnjem obisku Občine Rogatec povedal, da je zelo pomembno, da Hrvaška čim prej vstopi v schengen. Napori ministrstva so zato izjemno pomembni in gredo v smer oz. bodo šli tudi v naslednjih letih, da se Hrvaška usposobi in da te meje v bližnji prihodnosti tu ne bo več, je dejal.

Sodelovanje med Občino Rogatec in policijo je zelo dobro, je po srečanju z vodstvom občine povedal Hojs in dodal, da glede sredstev, ki jih je vlada namenila obmejnim občinam, vse dobro poteka, so sporočili z notranjega ministrstva, piše STA.

Hojs je še dejal, da je problematika nezakonitih prehodov meje trenutno najbolj izrazita na jugozahodnem delu meje s Hrvaško.

32 občinam povrne del stroškov

Vlada je julija letos odločila, da 32 občinam na zunanji schengenski meji povrne del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

Med upravičene stroške sodijo stroški, nastali letos, zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji in občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje schengenske meje, stroški postavitve dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev in drugi stroški, katerih namen je večja varnost občanov, še piše STA.