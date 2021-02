Hišne preiskave po Sloveniji: sum o zlorabi v višini 30 milijonov evrov

V preiskavi sodelujejo tudi ljubljanski in mariborski kriminalisti, preiskujejo pa sum gospodarskega kaznivega dejanja, s katerim naj bi bila za več kot 30 milijonov evrov oškodovana družba iz Celja.

Hišne preiskave, ki jih izvajajo v zasebnih in poslovnih prostorih, so usmerjene v utemeljevanje suma gospodarskega kaznivega dejanja. Pri izvajanju hišnih preiskav in drugih operativnih aktivnosti sodeluje 56 preiskovalcev in kriminalistov. Nobeni osebi ni odvzeta prostost, so sporočili z generalne policijske uprave.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja zagrožena zaporna kazen do osem let

Kriminalistična preiskava, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, se po navedbah policije nanaša na sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, preiskujejo pa preprodajo deležev v več gospodarskih družbah in nevračanje posojil.

Kaznivega dejanja zlorabe položaja, za katero je zagrožena zaporna kazen do osmih let, so osumljene tri fizične osebe.

Zlorabe položaja naj bi bila osumljena Mirko in Tanja Tuš, ob njima pa še poslovnež Danilo Dujović, poroča 24ur. Dve družbi naj bi na družbo Engrotuš oškodovale za okrog 30 milijonov evrov.