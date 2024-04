Han: Švica Slovenijo prepoznava kot privlačno destinacijo

Han ter zvezni svetnik in minister Švice za gospodarske zadeve, izobraževanje in raziskave Guy Parmelin sta v pogovorih izpostavila uspešno sodelovanje in nasploh odlične odnose med državama. Kot je za STA poudaril Han, je Švica ena glavnih trgovinskih partneric Slovenije, blagovna menjava pa se tudi zahvaljujoč farmacevtski industriji povečuje.

Priložnosti za krepitev sodelovanja vidi tudi na področjih gradbeništva, obnovljivih virov energije, digitalizacije in krožnega gospodarstva, pa tudi informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Slovenija želi okrepiti tudi sodelovanje svojega startup ekosistema s švicarskim, predvsem pa povezovanje s švicarskimi vlagatelji.

Han je švicarskim sogovornikom zagotovil zavezanost Slovenije, da ohrani in še dodatno okrepi privlačnost za investicijsko in visokotehnološko dejavnost. Pri tem je izpostavil davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, finančne spodbude za investicije v Sloveniji, ki dvigujejo dodano vrednost, ter nepovratne in povratne podpore za razvoj podjetij v Sloveniji. Slovenija je povečala vlaganja v znanost in izobraževalni sistem, odlikujejo jo visokousposobljeni kadri, pospešeno vlaga tudi v infrastrukturo, je dejal.

Obiskal je sedež farmacevtskih družb Sandoz in Novartis

V Baslu je Han obiskal sedež farmacevtskih družb Sandoz in Novartis, ki sta med največjimi tujimi investitorji v Sloveniji. "Zelo zadovoljen sem bil, ko sem v enem od nemških časnikov prebral, da Sandoz hvali Slovenijo kot zelo pragmatično državo, ki je sposobna privabiti velike naložbe, in nas postavlja ob bok Nemčiji," je poudaril Han.

Glavni izvršni direktor Sandoza Richard Saynor je namreč v nedavno objavljenem intervjuju za Süddeutsche Zeitung dejal, da je v Sloveniji lažje vlagati kot v Nemčiji. "Sodelovanje s tamkajšnjo vlado je zelo pragmatično. Nemška vlada ni tako prilagodljiva," je dejal o Sloveniji.

Han je izrazil prepričanje, da to napoveduje možnosti dodatnih naložb farmacevtskih družb v Sloveniji. "Govorili smo o tem, kaj bi morali narediti, da bi Slovenija postala še privlačnejša naložbena destinacija," je povedal.

Obiskal je tudi sedež Evropske nogometne zveze Uefa

Han se je z delegacijo podal tudi na sedež Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu, kjer se je sestal s predsednikom Aleksandrom Čeferinom. Med drugim sta govorila o evropskem modelu športa in vrednotah, ki so v okviru modela izpostavljene.

Obiskal je tudi sedež Uefe in se srečal z Aleksandrom Čeferinom. Foto: STA Slovenija se bo po navedbah gospodarskega ministrstva na švicarskem trgu predstavila tudi kot privlačna država za turistično dejavnost. Han bo tako nagovoril udeležence turistično-promocijskega dogodka Roadshow Švica – workshop Bern 2024, ki ga organizira Slovenska turistična organizacija.