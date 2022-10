Gruden, Prša, Svenšek in Vasev odgovarjajo Urbaniji: Objava stavkovnega sporočila je bila v javnem interesu

ZADEVA: ZAHTEVA ZA OBJAVO NASPROTNIH DEJSTEV IN OKOLIŠČIN v zvezi z objavljenim člankom z naslovom

"Uroš Urbanija za siol.net: To nas še loči od Putinove Rusije", objavljenem na portalu siol.net 22. 10. 2022.

Spoštovani gospod Peter Jančič,

spletni portal siol.net je na svojih straneh v soboto, 22. 10. 2022, objavil intervju z direktorjem TV Slovenija Urošem

Urbanijo z naslovom Uroš Urbanija za siol.net: To nas še loči od Putinove Rusije, na povezavi:

https://siol.net/novice/slovenija/uros-urbanija-za-siol-net-to-nas-se-loci-od-putinove-rusije-intervju-590666.

V intervjuju je Uroš Urbanija podal zavajajoče trditve v povezavi z dogajanjem v uredništvu za nove medije MMC RTV SLO med novinarsko stavko, zato z namenom seznanitve javnosti s točnimi informacijami in v skladu z Zakonom o medijih (v skladu s 26., 27. in 28. členom veljavnega Zakona o medijih - Ur. l. RS, št. 110/06, s spremembami; v nadaljevanju: Zakon o medijih) podajamo prikaz nasprotnih dejstev.

Prikaz nasprotnih dejstev: Uroš Urbanija za siol.net: To nas še loči od Putinove Rusije

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija je v intervjuju izjavil, da je dnevna urednica na Multimedijskem centru RTV Slovenija na dan stavke novinarjev in ustvarjalcev RTV Slovenija objavljala propagandna sporočila. Izjava je namerno zavajajoča, sporočilo o stavki in razlogih zanjo je objavil stavkovni odbor. Stavki so se pridružili prav vsi novinarji MMC-ja in informacija, zakaj ta dan na MMC-ju ni bilo novih prispevkov, je bila nujna za javnost in naše uporabnike.

To je bila torej informacija v javnem interesu, ki jo je v. d. urednika uredništva želel javnosti prikriti. Direktor TV Slovenija v svojem odgovoru jasno pokaže, da ne razume, kakšna je odgovornost novinarjev in urednikov javnega medija do javnosti in kaj pomeni novinarska avtonomija. Prav tako očitno ne razume pomenov "propaganda" in "oglasno sporočilo" oziroma z njimi manipulira.

Skladno z navedenim in z Zakonom o medijih zahtevamo takojšnjo objavo nasprotnih dejstev.

Aktiv Multimedijskega centra RTV Slovenija



Izvršni odbor Aktiva MMC

Anton Gruden, Marko Prša, Ana Svenšek in Boris Vasev