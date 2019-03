Gradnja hitre ceste Jagodje–Lucija zamaknjena za nedoločen čas

Aktivnosti pri gradnji odseka hitre ceste med Jagodjem in Lucijo so očitno zastale. Na Družbi za avtoceste RS (Dars) so za STA namreč pojasnili, da so do zdaj sicer pridobili več kot 90 odstotkov nepremičnin, potrebnih za gradnjo, da pa negativno stališče piranske občine pomeni zamik gradnje za nedoločen čas.

Gradnja odseka hitre ceste iz smeri Kopra do Lucije bi lahko končno razbremenila območje obalnih občin tranzitnega prometa proti Hrvaški, ki zlasti poleti predstavlja veliko težavo za domačine.

Gradnja dela cestne infrastrukture težav ne bo rešila

Že dalj časa pa iz lokalne skupnosti prihajajo opozorila, da gradnja tega dela cestne infrastrukture brez sočasne izvedbe sodobne hitre ceste med Koprom oziroma Šmarjami in mejnim prehodom Dragonja težav ne bi rešila, ampak bi samo prestavila prometni zamašek.

Pri tem je dinamika izvajanja skladno z marca lani sprejetim vladnim načrtom vlaganja v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023 prilagojena tehničnim možnostim. Na Darsu so sicer priznali, da stališče Občine Piran, ki ni podala soglasja predvideni trasi, "pomeni zamik gradnje za nedoločen čas".

Na problematiko nedavno opozorili tudi poslanci

Za odsek hitre ceste Koper-Dragonja je medtem v pripravi državni prostorski načrt. Postopek je v fazi priprave stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, so še navedli na Darsu.

Na občutljivo problematiko gradnje hitre ceste do Lucije so nedavno opozorili tudi poslanci različnih strank, zbranih v klubu istrskih poslancev. Ti so ob srečanju z izolskim županom Danilom Markočičem prejšnji teden ponovili stališče, da mora država prednostno rešiti vprašanje tranzitnega prometa z gradnjo hitre ceste Šmarje-Dragonja, šele nato naj se pristopi h gradnji kraka ceste do Lucije.