Gradbinci vlado pozivajo k odpravi protikoronskih omejitev

Kot so sporočili iz OZS, gradbinci vztrajajo, da se jim omogoči vsa dela, ki se izvajajo zunaj. To so med drugim dela na strehah, fasadah, balkonih, zunanjih ograjah, nadstreških, zunanjih ureditvah in prizidkih. Taka dela naj se po njihovih besedah dovoli ne glede na to, ali so objekti naseljeni ali ne, saj pri zunanjih delih ni stika s potrošnikom.

"Pričakujemo, da bo vlada te omejitve nemudoma odpravila"

"Nerazumno se nam zdi, da ne smemo opravljati tovrstnih del na zunanjosti objektov, saj ni nikakršnega tveganja za prenos okužb, če sploh nimamo stika s potrošniki. Pričakujemo, da bo vlada te omejitve nemudoma odpravila," so med drugim zapisali v sekciji gradbincev.

Pozivajo tudi, da naj ob odpravi teh omejitev ne bo obvezno testiranje zaposlenih oziroma izvajalcev storitev na področju gradbeništva, saj to po njihovi oceni ni smiselno. Obveznemu testiranju zaposlenih sicer nasprotujejo tudi v drugih panogah, so spomnili, piše STA.