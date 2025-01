Grad je prenovljen, a prazen. Kaj sledi?

Potem ko se je v začetku letošnjega leta ustanovila civilna iniciativa, s katero prebivalci ob gradu Snežnik kulturno ministrstvo pozivajo, naj se skoraj 20 let zaprte grajske pristave nemudoma odprejo, se je na to zahtevo odzvalo tudi pristojno ministrstvo. To želi v prenovljenem objektu odpreti gostinski objekt.

Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, je objekt prenovljen predvsem za gostinske namene, zato so se z Občino Loška dolina dogovorili, da ga neposredno oddajo zainteresiranemu gostincu. "V ta namen smo se lotili priprave javnega razpisa za najemnika pristav. Opraviti je bilo treba novo cenitev objekta, ki smo jo prejeli konec poletja 2024. Trenutno je priprava razpisne dokumentacije v zaključni fazi na naši službi za investicije in premoženje, razpis pa nameravamo objaviti čim prej," so še sporočili z ministrstva.

Vzporedno s tem so na ministrstvu celovito ureditev grajskega parka in kompleksa gradu Snežnik s pristavami izpostavili tudi kot osrednjo prioriteto med projekti na področju kulturne dediščine v procesu priprave novih regionalnih prostorskih načrtov.

Ob tem so poudarili, da so na začetku minulega leta potekali tudi sestanki z občino glede možnosti prevzema Snežniških pristav s strani občinskega javnega zavoda za kulturo in turizem, na sestankih pa so bili prisotni tudi predstavniki Društva ljubiteljev gradu Snežnik.

Kot so še navedli na ministrstvu, cenijo prizadevanja civilne iniciative in opozorila, da so pristave že predolgo zaprte, zato so odprti za nadaljnji dialog ter sodelovanje z njimi in vsemi zainteresiranimi stranmi.

Aktivno se lotevajo problematike objektov kulturne dediščine

Na ministrstvu za kulturo se sicer v zadnjih dveh letih aktivno lotevajo problematike objektov kulturne dediščine, ki so bili prenovljeni v prejšnjih mandatih, a so ostali zaprti in nedostopni, ker ob prenovah ni bilo ustrezno poskrbljeno za njihovo dolgoročno upravljanje. Med drugim so lani prenovljeni grad Borl predali v upravljanje občini Cirkulane, občini Žužemberk pa so v upravljanje predali prenovljeno Auerspergovo železarno Dvor. Poleg omenjenih pristav trenutno potekajo aktivnosti tudi za ponovno odprtje gradu Pišece v občini Brežice.

Civilna iniciativa, ki je zaživela z novim letom in vključuje več lokalnih društev, med drugim tudi Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, si prizadeva za takojšnje odprtje pristav. Kot so njeni predstavniki v začetku januarja povedali za STA, se v primeru neodprtja nameravajo lotiti skrajnih oblik protesta, prav tako pa so pripravljeni ministrstvu ponuditi kulturni program, ki so ga v preteklosti tam že izvajali.