Grad Glem kupila švicarska družba

Zastopnica Fair Wage Maja Markežič po dražbi ni dajala izjav za medije, je pa s spletne strani podjetja razvidno, da gre za mrežo, ki so jo ustanovili pred dobrim desetletjem z namenom razvijanja pravičnejših plačnih praks po vsem svetu v smeri trajnostnega poslovanja, piše STA.

Grad so želeli nameniti za protokolarne in turistične namene

Soglasje k prodaji gradu Glem so koprski občinski svetniki dali na julijski seji. Nepremičnino je mestna občina leta 2017, torej še za časa županovanja Borisa Popoviča, kupila na javni dražbi in zanjo odštela dobrega pol milijona evrov. Objekt na koprskem podeželju naj bi namenili za protokolarne in turistične namene, a ni nikoli zares zaživel, poroča STA.