Gorenjska avtocesta: voznica obrnila na počivališču in vozila v napačno smer

Na gorenjski avtocesti med Lipcami in Karavankami je dopoldne starejša ženska vozila v napačno smer. Na priključku Lipce se je pravilno vključila na avtocesto, na počivališču, ki je približno en kilometer naprej v smeri Lesc, pa se je z avtomobilom obrnila in se po prehitevalnem pasu v napačno smer odpeljala proti Karavankam.

Pri Podmežakli je voznica oplazila vozilo, ki je peljalo nasproti. Čelnemu trčenju se je voznik v vozilu komaj izognil s hitrim premikom s prehitevalnega na vozni pas, so sporočili gorenjski policisti. Dogodek prometni policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa. Po do zdaj zbranih obvestilih ni bil nihče poškodovan.

Postopek proti voznici še poteka, okoliščine pa kažejo, da ni šlo za namerno dejanje. Nesreča se je zgodila na prehitevalnem pasu avtoceste, ki ga običajno uporabljajo vozniki, ko vozijo v napačno smer, ker je to njihov desni (naš levi) pas, so še sporočili policisti.

Kako ravnati, ko voznik vidi ali sliši obvestilo, da je na avtocesti nasproti vozeče vozilo:



- Zapustite avtocesto oziroma hitro cesto ali zapeljite na počivališče.

- Spremljajte prometno signalizacijo (semafor v predorih, portali).

- Upočasnite hitrost, vendar ne pretirano, in po potrebi prižgite vse štiri smernike

- Vozite še posebej previdno.

- Vozite po desnem pasu, saj vozniki, ki vozijo v napačno smer, običajno vozijo po prehitevalnem pasu.

- O voznikih, ki vozijo v nasprotno smer, obvestite policijo.



Kako ravnati, če sami zapeljemo v napačno smer



Če se nam zgodi, da po avtocesti peljemo v napačno smer, takoj ustavimo vozilo. Po možnosti to storimo zunaj vozišča ter tako, da ne ogrožamo sebe in drugih udeležencev prometa. Nemudoma obvestimo policijo na številko 113 ali pokličimo na prometnoinformacijski center na telefonsko številko 1970, kjer bodo poskrbeli za ustrezno zavarovanje kraja.

Če upoštevamo število avtomobilov, ki vsakodnevno vozijo po slovenskih cestah, vožnje v napačno smer niso tako pogoste, se pa dogajajo. Takole so kamere ujele voznico, ki je lani šest kilometrov vozila v napačno smer po dolenjski avtocesti: