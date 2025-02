Golob v odzivu Janši: Samo nasmehnem se lahko #video

Premier Robert Golob se je popoldne na družbenem omrežju Instagram odzval na sicer že drugo interpelacijo SDS zoper Golobovo vlado, ki mu očitajo laži in manipulacije v zvezi s pokojninsko reformo druge vlade Janeza Janše. "Danes je v resnici tisoči dan naše vlade. V vsem tem času bi težko rekel, da so nam bile okoliščine naklonjene in preizkušenj res ni manjkalo," je dejal Golob in pri tem imel v mislih vojno v Ukrajini, inflacijo, draginjo in naravne nesreče. "In ko človek sliši, da ravno na današnji dan še celo Janša vlaga interpelacijo proti vladi, se lahko samo nasmehnem," je v videoposnetku dejal premier.