Leta 1991 smo se odločili za pot samostojnosti, bodimo ponosni na to, kar smo dosegli, je ob dnevu državnosti poudaril premier Robert Golob. Vse, kar smo v tem času dosegli, se prepleta v uspešno zgodbo. Čeprav nismo velika država, dokazujemo, da lahko tekmujemo z velikimi vizijami. "In vedno lahko sežemo še više," je prepričan.

Premier Golob je v poslanici ob dnevu državnosti spomnil, da mineva 33 let, odkar smo se Slovenci namenili po poti državnosti. "Naredili smo korak, ki ni bil brez tveganja, a bili smo pogumni in odločeni, da želimo živeti drugače. V svobodni družbi, ki bo temeljila na človekovih pravicah, vladavini prava, predvsem pa na solidarnosti in medsebojnem spoštovanju," je poudaril predsednik vlade.

Ob tem je državljane pozval, naj praznujejo ponosno, saj se zadnjih 33 let plete uspešna zgodba. Ugled Slovenije v mednarodni skupnosti raste, kar med drugim dokazujeta nestalno članstvo v Varnostnem svetu ZN ter vloga države pri mirovnih prizadevanjih v Evropi in na Bližnjem vzhodu, je prepričan.

"A država niso le številke, gradimo jo ljudje"

Po navedbah premierja je Slovenija prepoznavna tudi po svoji zavezanosti trajnostnemu razvoju, ohranjanju narave in turistični odličnosti, med njenimi uspehi pa je naštel tudi varno življenje, stabilno gospodarsko rast, nizko raven inflacije in brezposelnosti ter dvig pokojnin in minimalne plače v času njegove vlade. "Smo družba znanja, vrstijo se tuje naložbe z visoko dodano vrednostjo," je dodal.

"A država niso le številke, gradimo jo ljudje," je zapisal in izpostavil tudi številne dosežke slovenskih športnikov, umetnikov in znanstvenikov. Premier Golob je tako prepričan, da četudi Slovenija ni velika država po številu prebivalcev, vedno znova dokazuje, da lahko tekmuje z velikimi, izjemnimi vizijami.

Sežemo lahko tudi v vesolje

Sežemo lahko tudi v vesolje, je ob tem poudaril premier in spomnil, da je Slovenija nedavno postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije, kar je po njegovih zagotovilih slovenskim podjetjem in raziskovalnim ustanovam odprlo nova prostranstva mednarodnega sodelovanja, Slovenija pa bo svoj pečat od zdaj puščala tudi onkraj našega planeta.

"Vse to me navdaja s ponosom in zavedanjem, da smo skupnost, ki se ne boji izzivov," je zapisal v poslanici. Dan državnosti naj bo tako simbol skupnega navdušenja nad ustvarjanjem priložnosti in sprejemanjem modrih odločitev za boljši svet, je pozval ter državljanom ob državnem prazniku zaželel miru in blaginje.

"Uspehi, ki plemenitijo našo državo, naj nam služijo kot navdih za vse, kar lahko dosežemo skupaj. Srečno, Slovenija, in lepo praznuj!" je poslanico ob dnevu državnosti sklenil premier Golob.

Foto: Ana Kovač Janša: Z radostjo v srcu



Prvak največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je ob robu ponedeljkove osrednje državne proslave čestital vsem, ki se tega največjega praznika Slovencev veselijo z radostjo v srcu.



"Slovenija je samostojna, tega ni možno zanikati. Muzeji se lahko ukinejo, prazniki tudi, ne more pa se zanikati slovenske osamosvojitve," je poudaril. Po njegovih besedah je bila vrhunec hotenj po lastni državi v zgodovini slovenskega naroda. "Veliko sijajnih dogodkov imamo prej, vendar se nobeden ni iztekel v to končno dejanje in naša generacija je bila deležna te milosti. Veseli smo, da ji pripada," je dejal.



Prvak največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je ob robu ponedeljkove osrednje državne proslave čestital vsem, ki se tega največjega praznika Slovencev veselijo z radostjo v srcu.

"Slovenija je samostojna, tega ni možno zanikati. Muzeji se lahko ukinejo, prazniki tudi, ne more pa se zanikati slovenske osamosvojitve," je poudaril. Po njegovih besedah je bila vrhunec hotenj po lastni državi v zgodovini slovenskega naroda. "Veliko sijajnih dogodkov imamo prej, vendar se nobeden ni iztekel v to končno dejanje in naša generacija je bila deležna te milosti. Veseli smo, da ji pripada," je dejal.

Ob vprašanju sprave ter preseganja delitev med desnim in levim političnim polom pa je dejal, da ne gre za bipolarnost med levim in desnim polom, temveč za razliko med tistimi, ki smo se za Slovenijo borili, in tistimi, ki jim nikoli ni bila intimna možnost. "Ta razlika oziroma razpoka je dobivala razne politične pospeške, ampak slovenska osamosvojitev je uspela in tudi tranzicija bo enkrat končana," je sklenil Janša.

Foto: STA Tonin: Stvari, ki nas povezujejo



Predsednik opozicijske NSi Matej Tonin pa je poudaril, da je dan državnosti rojstni dan domovine, naše matere. Te vedno praznujemo skupaj, tudi če so bratje in sestre razdeljeni, je ponazoril. "Praznujemo stvari, ki nas povezujejo, ki nas družijo, naše razlike in slabe stvari poskušamo potisniti stran," je dejal. Obenem je ocenil, da bi bil že čas za dosego sprave, saj to dosežejo vsi močni in povezani narodi, pokop mrtvih ne glede na stran, ki so ji pripadali, pa je civilizacijska norma.



Predsednik opozicijske NSi Matej Tonin pa je poudaril, da je dan državnosti rojstni dan domovine, naše matere. Te vedno praznujemo skupaj, tudi če so bratje in sestre razdeljeni, je ponazoril. "Praznujemo stvari, ki nas povezujejo, ki nas družijo, naše razlike in slabe stvari poskušamo potisniti stran," je dejal. Obenem je ocenil, da bi bil že čas za dosego sprave, saj to dosežejo vsi močni in povezani narodi, pokop mrtvih ne glede na stran, ki so ji pripadali, pa je civilizacijska norma.

Ob prazniku Slovenije je državljanom še sporočil, da se je treba veseliti lepih stvari, videti predvsem dobro ter se osredotočiti na tisto, kar povezuje in združuje.

Foto: Bojan Puhek Nemec: Talenti v državi



Podpredsednik koalicijske SD in evropski poslanec Matjaž Nemec pa je poudaril, da smo lahko ponosni na lastno državo, ki je mednarodno uveljavljena in spoštovana. Tudi v Evropskem parlamentu lahko govorimo slovenski jezik in sooblikujemo ne samo slovensko, ampak tudi evropsko prihodnost, je spomnil. "Mogoče smo prva generacija, ki živi to resničnost, dajmo to čuvati za otroke, ki prihajajo za nami," je poudaril.



Podpredsednik koalicijske SD in evropski poslanec Matjaž Nemec pa je poudaril, da smo lahko ponosni na lastno državo, ki je mednarodno uveljavljena in spoštovana. Tudi v Evropskem parlamentu lahko govorimo slovenski jezik in sooblikujemo ne samo slovensko, ampak tudi evropsko prihodnost, je spomnil. "Mogoče smo prva generacija, ki živi to resničnost, dajmo to čuvati za otroke, ki prihajajo za nami," je poudaril.

Tudi ponedeljkova osrednja državna proslava je po njegovih besedah spomnila na izjemne talente v državi. Meni, da se državljani premalokrat spomnimo, kako lepo je imeti državo, za katero so se stoletja borile mnoge generacije. Prevečkrat smo zazrti v preteklost in premalo osredotočeni na prihodnost, je še ocenil ter Sloveniji zaželel, da bi njeni državljani živeli v miru in spoštovanju.