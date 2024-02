Golob mu ni več zaupal, zdaj pa se vrača v poslanske klopi

Državna volilna komisija (DVK) je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da bo namesto Mateje Čalušić, ki je bila prejšnji mesec imenovana za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, funkcijo poslanca opravljal Uroš Brežan, so sporočili po seji.

Potem ko je Mateji Čalušić z imenovanjem za kmetijsko ministrico prenehal poslanski mandat, bi na podlagi izida volitev v državni zbor, ki so potekale 24. aprila 2022, pravico, da postane poslanec, dobil nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Ta bi bil namreč v volilni enoti Postojna izvoljen z liste kandidatov Gibanja Svoboda, če ne bi bila izvoljena Čalušićeva.

A ker se Bešič Loredan ni odzval na obvestilo o pravici opravljanja funkcije nadomestnega poslanca, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata, in sicer je to nekdanji minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Ta je v volilnem okraju Tolmin prejel 3.730 oziroma 32,87 odstotka glasov, so navedli na DVK.

Kot so še zapisali, je Brežan DVK že sporočil, da sprejema mandat.

Nekdanji minister za naravne vire in prostor Brežan je sicer oktobra odstopil z ministrske funkcije, ki jo je opravljal v kvoti Gibanja Svoboda, saj je izgubil zaupanje premierja Roberta Goloba.