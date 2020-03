Glavni cilj Kustečeve bo krepitev ugleda in spoštovanja sistema vzgoje in izobraževanja

Glavni cilj najverjetnejše prihodnje ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec bo krepitev ugleda, spoštovanja in zaupanja v delo sistema izobraževanja, znanosti in športa, za katerega je sicer prepričana, da je "na dobrih nogah". "Vse odločitve, ki jih bomo sprejemali, bodo šle v to smer," je dejala v predstavitvi na odboru DZ.

Kustečeva je med vsebinskimi prioritetami na področju vrtcev, ki jih pokriva ministrstvo, navedla nadaljevanje priprave novele zakona o vrtcih in prenove kurikuluma za vrtce, poroča STA.

Na področju osnovnih šol bo treba po njenih besedah proučiti rezultate evalvacije prvega triletja osnovne šole in na podlagi tega sprejeti nadaljnje ukrepe, razmejiti bo treba tudi razmerja med obveznim in razširjenim delom programa. Zavzela se je za razbremenitev šolskih torb in manj administracije učiteljev, našteva STA.

Za srednje šole bosta po njenih besedah potrebni ocena morebitnih sprememb pri maturi in prenova izbirnih vsebin v gimnazijah, proučiti bo treba tudi sistem financiranja. Trenutni sistem glavarine namreč za srednje šole ni preveč spodbuden, je menila. Sistem vajeništva je po njenem prepričanju treba nadaljevati.

Na področju visokošolskega in univerzitetnega študija se namerava ministrstvo pod vodstvom Kustečeve posvetiti pripravi novega nacionalnega programa visokega šolstva, zavzela se bo tudi za oživitev razvojnega dela znanosti in uvedbo "jasnejše finančne discipline, ko gre za plače in dodatke". O znanstvenem raziskovanju je povedala, da je predlog novega zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti večinoma pripravljen, uskladiti pa bo treba še nekaj zadev. Zavzela se bo tudi za okrepitev prenosa znanja v prakso na tem področju, piše STA.

Za večji delež zasebnih vlaganj v šport

Kandidatka za ministrico šport vidi kot področje, ki je v javnem interesu, naloga države pa je, da skrbi za njegovo promocijo, hkrati pa razvija vrhunski šport. Zavzela se je za večji delež zasebnih vlaganj v šport, saj so ta po njenem mnenju trenutno prenizka, navaja STA.

Med aktualnimi zadevami je navedla, da v proračunu za leto 2020 za plače učiteljev manjka okoli 100 milijonov evrov, zato bo treba najti način, kako zagotoviti ta denar. "Rešitve že iščemo," je dejala.

Podprla zaprtje vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov

Ni mogla spregledati za ponedeljek napovedanega zaprtja vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov. Ukrep je podprla in poudarila, da je bil narejen na podlagi strokovnih ocen o tem, kaj je treba narediti, da zajezimo širjenje koronavirusa. Prva obveznost, ki jo bodo morali narediti na ministrstvu, bo po njenih besedah priprava jasnih navodil in usmeritev za zaposlene in šolajoče. Šolam bodo poslali tudi navodilo, naj poiščejo možnosti šolanja na daljavo, je povedala.

Na koncu predstavitve je izrazila "absolutno" prepričanje, da je resor, ki ga prevzema, po svoji vsebini nekaj, kar pomeni "odličnost države". "Znamo in zmoremo. Verjamem, da vsi, ki so vpleteni v ta resor, vedo, kaj delajo, in da smo primerljivo kompetentni in konkurenčni kot drugi po svetu," je po poročanju STA še dejala v predstavitvi pred odborom DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino.