Gibanje svoboda Socialnim demokratom ukradlo županskega kandidata

Predsednik vlade Robert Golob je na današnjem uradnem delovnem obisku v Mariboru poskrbel tudi za strankarske posle, saj je predstavil županskega kandidata Gibanja Svoboda. To je zdravnik Vojko Flis, ki pa naj bi ga Gibanje Svoboda speljalo Socialnim demokratom. Predsednik občinskega odbora SD Maribor Damjan Cvetko preobrata ni želel komentirati.

Predsednik vlade Robert Golob se je v okviru današnjega delovnega obiska srečal z dijaki Prve gimnazije Maribor in vodstvom Dravskih elektrarn Maribor (DEM). Poleg uradnega dela obiska pa je sodeloval še pri strankarskih obveznostih. Golob je namreč predstavil županskega kandidata Gibanja Svoboda v Mariboru. To je Vojko Flis, zdravnik in nekdanji direktor UKC Maribor, poroča Večer. Flisa se je že omenjalo kot morebitnega županskega kandidata, a kot kandidata stranke SD.

GS skače v zelje SD

Predsednik občinskega odbora SD Maribor Damjan Cvetko za Siol.net dogajanja med koalicijskima zaveznicama SD in GS ni želel komentirati. Večer sicer poroča, da naj bi GS Flisa pridobilo na svojo stran, čeprav naj bi bil v dogovorih s SD že precej daleč. Stranka GS je s to potezo poskrbela za presenečenje in razburjenje v SD. Tudi Flisa smo prosili za komentar, a se na naše klice ne odziva.

Tudi možnost skupnega županskega kandidata, tako kot so storili pri predsedniškem kandidatu Milanu Brglezu, je malo verjetna.

Stanka SDS naj bi medtem v boj za župana poslala poslanca Dejana Kaloha.

Kandidaturo sta napovedala še mestna svetnika Igor Jurišič iz vrst Stranke mladih - Zeleni Evrope in Željko Vogrin, ki v mestnem svetu zastopa Listo Franca Kanglerja.