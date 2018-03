Gašperšič: Slovenija mora izkoristiti svojo geostrateško lego

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je na današnji transportno-logistični konferenci v Bruslju izpostavil pomen logistike in transporta za gospodarstvo in poudaril, da je naloga Slovenije okrepiti vlogo na področju transportne logistike. Pri tem pa mora, kot je dejal minister, v čim večji meri izkoristiti svojo geostrateško lego.

Logistika je zelo pomemben del gospodarstva, transport pa nepogrešljiv del logistike, je v govoru, kot so sporočili z ministrstva, dejal Gašperšič, ki opravlja tekoče posle. Danes delež prepeljanega tovora po cesti presega 80 odstotkov, kar prinaša številne izzive, povezane z zahtevami po vedno krajšem potovalnem času, vzpostavitvi ustrezne infrastrukture in neprestanem iskanju novih kakovostnih rešitev.

Ministrstvo za infrastrukturo po njegovih besedah veliko pozornosti namenja razvoju, modernizaciji in vzdrževanju javne prometne infrastrukture, zato je za obnove obstoječega omrežja v tem mandatu namenjenega veliko več denarja kot v preteklosti.

Potrebna je dobra infrastruktura

"Ob zavedanju geostrateške lege Slovenije v evropskem prostoru je za razvoj logistike v prvi vrsti potrebna dobra infrastruktura. V zadnjih treh letih smo na najbolj ključnih infrastrukturnih projektih, kot so drugi tir med Divačo in Koprom, cestna povezava tretje razvojne osi na Koroškem in Vinica na meji s Hrvaško ter druga cev avtocestnega predora Karavanke, naredili ogromne korake naprej, že letos in v prihodnjih letih pa se bodo ti projekti začeli izvajati tudi v gradbenem smislu," je povedal minister.

Širši pomen razvoja intermodalnih vozlišč

Logistiki je posebna pozornost namenjena v Strategiji razvoja prometa v RS do leta 2030. Poleg glavnih slovenskih vozlišč, ki so že zajeta v vseevropskem prometnem omrežju, je v strategiji, pri vseh načinih prometa, posebej poudarjen širši pomen razvoja intermodalnih vozlišč. Pozornost usmerjajo tudi v razvoj malih logističnih centrov ter varnih in varovanih parkirišč, ki bi jih radi umestili ob slovenskem avtocestnem križu.

Pomen intermodalnosti je poleg modernizacije železniškega prometa v svojem govoru na konferenci izpostavil tudi državni sekretar Jure Leben. Ob tem se je dotaknil pomembnosti Luke Koper v slovenski in evropski logistiki.

"Koprsko pristanišče predstavlja najkrajšo povezavo z Daljnega vzhoda prek Sueškega prekopa v Evropo z razdaljo, ki je približno dva tisoč navtičnih milj krajša v primerjavi z drugimi severnoevropskimi pristanišči in posledično omogoča za približno pet dni krajši čas tranzita," je dejal Leben. Ob tem je poudaril, da je za razvoj Luke Koper ključna gradnja drugega tira železniške povezave med Divačo in Koprom.

Leben je izpostavil, da je za razvoj Luke Koper ključna gradnja drugega tira železniške povezave med Divačo in Koprom. Foto: Urad vlade za komuniciranje

Na konferenci sta bila med govorci tudi predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, in evropska komisarka Violeta Bulc, poleg njiju pa tudi drugi predstavniki Evropske komisije, Evropske investicijske banke, Evropske banke za obnovo in razvoj in Mednarodnega združenja javnega prevoza Glas evropskih železnic. Transportno-logistično konferenco sta organizirala ministrstvo za infrastrukturo ter Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA).