Količine cepiv se namreč naročajo spomladi. Gre za enako cepivo kot v pretekli sezoni - štirivalentno cepivo francoskega proizvajalca. V preteklosti se je sicer že zgodilo, da je NIJZ naknadno naročal dodatne odmerke cepiva, če ga je zmanjkalo, in direktor NIJZ Milan Krek je za Dnevnik pojasnil, da bodo tako ravnali tudi letos, če bo treba. Ob bojazni, da cepiv ne bi bilo na voljo, saj so potrebe za tovrstno preventivo po svetu v epidemiji covid-19 večje, pa je Krek zagotovil, da so "proizvajalci povečano povpraševanje pričakovali in so se temu prilagodili," piše STA.

Prejšnjo sezono se je cepilo nekaj več kot 142 tisoč ljudi

Po preliminarnih podatkih se je v prejšnji sezoni v Sloveniji proti gripi cepilo 142.842 ljudi, od tega 51.030 kroničnih bolnikov, 716 nosečnic in 7595 zdravstvenih delavcev. Za letošnjo sezono je bilo sicer sprva predvideno, da bo cepljenje proti gripi brezplačno za kronične bolnike, starejše od 65 let, nosečnice, osebe z izrazito povečano telesno težo in tudi za otroke, stare od pol leta do 23 mesecev, so pred dvema tednoma pojasnjevali na NIJZ.

Zaradi epidemije novega koronavirusa pa letos zdravstvene oblasti pozivajo k obsežnejšemu cepljenju proti gripi, s čimer želijo preprečiti, da bi ob hkratnih zapletih zaradi gripe, zaradi katere se vsako zimo v bolnišnicah zdravi veliko ljudi, in ponovnem naraščanju števila bolnikov s covid-19 zaradi prezasedenosti, odpovedal zdravstveni sistem.

Tudi Gantar je v tvitu opozoril, da sočasna okužba pri okuženem s koronavirusom bistveno poveča tveganje za zaplete in smrt, zato je zlasti za starejše in druge ranljive skupine zaščita pred gripo zelo pomembna. Pravno podlago za večji obseg brezplačnega cepljenja predvideva tudi peti protikoronski zakon. V 98. členu, ki opredeljuje neposredno financiranje ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti, piše, da se iz sredstev državnega proračuna zagotavlja financiranje prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi, poroča STA.

Gripa letos na južni polobli izjemno neznačilna

Ker je zraven navedeno, da se to ne šteje za boniteto iz delovnega razmerja, in ker se prvi odstavek člena, ki govori o financiranju zaščitnih sredstev, nanaša le na izvajalce storitev v vzgoji, izobraževanju in znanosti, bi lahko sklepali, da tudi del o cepljenju govori le o zaposlenih. A v obrazložitvi tega člena je navedeno, da se iz državnega proračuna zagotavlja "tudi financiranje prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi vseh".

Sicer pa je bila sezona gripe letos na južni polobli izjemno neznačilna. Zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v Avstraliji, na jugu Afrike in v Južni Ameriki virusa influence skoraj niso zaznali. Posebno v Avstraliji so ugotavljali, da podatki iz različnih sistemov za spremljanje gripe ne predstavljajo natančnega odseva aktivnosti gripe.

"Podatke je treba obravnavati previdno, zlasti, ko jih primerjamo s prejšnjimi sezonami gripe. Pri razlagi podatkov o gripi za sezono 2020 je treba upoštevati tudi vpliv ukrepov distanciranja in spremembe v vedenju ljudi, ki so v primeru akutne respiratorne okužbe osredotočeni na testiranje zgolj na novi koronavirus", so pred časom zapisali na NIJZ, še navaja STA.