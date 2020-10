Občina Medvode svojim občanom ponuja brezplačno cepljenje proti gripi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cepljenje proti sezonski gripi je v času koronavirusa bolj smiselno kot kadarkoli prej. V občini Medvode so se tako odločili, da bodo svojim občanom in občankam ponudili brezplačno cepljenje.

Kot je razvidno iz objave na uradni strani mesta Medvod, bo občina letos financirala cepljenje proti sezonski gripi za vse svoje občane. "Ob širjenju covida-19 želimo preprečiti hkratne zaplete zaradi sezonske gripe, zaradi katere se vsako zimo v bolnišnicah zdravi veliko ljudi. S cepljenjem tudi pomagamo zdravstvenemu sistemu, ki dveh epidemij hkrati, sezonske gripe in koronavirusa, ne bi zmogel," so zapisali v sporočilu za javnost.

Cepljenje bo potekalo v ZD Medvode

"Gripa je zelo nalezljiva bolezen, kjer se virus z lahkoto širi med prebivalci. Glede na mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je cepljenje priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo. Cepljenje je priporočljivo tudi za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe," so ob tem dodali.

Cepljenje se bo izvajalo v Zdravstvenem domu Medvode, takoj po dobavi cepiva, ki bo predvidoma v drugi polovici oktobra. Zavod za zdravstveno zavarovanje iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja krije stroške cepljenja za naslednje ranljive skupine:

kronični bolniki,

osebe z izrazito povečano težo,

starejši od 65 let,

nosečnice,

otroci v starosti od 6 do 23 mesecev (novo v sezoni 2020/2021).

Našteti se lahko brezplačno cepite pri izbranem osebnem zdravniku. Vsi ostali občani pa se naročite za brezplačno cepljenje v ZD Medvode. Na posebni telefonski številki za naročanje na brezplačno cepljenje 01 361 95 15 se lahko naročite od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00. Naročite se lahko tudi na elektronskem naslovu gripa@medvode.si.