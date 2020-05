Freedom House: Madžarska, Srbija in Črna gora niso več demokracije

Madžarske, Srbije in Črne gore zaradi nazadovanja na področju demokratičnih načel ni več mogoče imenovati demokracije, je v današnjem poročilu zapisala ameriška nevladna organizacija Freedom House. Po podobni poti gre po njeni oceni tudi Poljska,piše STA. Slovenija se uvršča med trdne demokracije in je po številu točk na drugem mestu.

Organizacija kot posebej izrazit izpostavlja padec Madžarske, ki se glede na njihovo metodologijo po novem uvršča med t. i. hibridne režime, sivo območje med demokracijami in avtokracijami. Organizacija ocenjuje, da se je vlada premierja Viktorja Orbana "popolnoma prenehala pretvarjati, da spoštuje demokratične institucije".

Državi od leta 2010 očitajo centralizacijo oblasti, prevzem nadzora nad večino medijev, nadlegovanje kritičnih civilnodružbenih organizacij, od lani pa še utrjevanje nadzora nad novimi področji javnega življenja, vključno s šolstvom in umetnostjo. Nedemokratičen značaj vlade naj bi razkrili tudi nedavni ukrepi iz sklopa uvedbe izrednih razmer v državi, piše STA.

"Pest Sorošovega omrežja"

Tiskovni predstavnik madžarske vlade je že zavrnil uvrstitev države in Freedom House označil za pest "Sorošovega omrežja". "Kdor se ne prilagodi njihovim liberalnim pogledom, pade na lestvici," je na Twitterju zapisal Zoltan Kovacs.

Status demokracije sta prvič po letu 2003 izgubili tudi Srbija in Črna gora. Kot navaja poročilo, se je to zgodilo po letih "zlorabe oblasti in taktike mogotcev", ki da jo uporabljata njuna predsednika Aleksander Vučić in Milo Đukanović.

Foto: STA

Faktor pri destabilizaciji razmer tako v Srbiji in Črni gori kot v več drugih državah naj bi bil tudi vpliv Kitajske in Rusije, piše STA.

Po poti Madžarske naj bi glede na ugotovitve organizacije šla tudi Poljska, v kateri s strani vladajoče stranke opažajo zlasti napade na pravosodje.

Freedom House je kritičen do tega, da niti Madžarska niti Poljska s strani EU zaradi svojih ravnanj v zvezi z vladavino prava nista bili deležni posledic. Stranka Fidesz pa je celo ostala članica Evropske ljudske stranke (EPP), izpostavlja organizacija.

V njenem letnem poročilu je vključenih 29 držav od Srednje Evrope do Srednje Azije. Kot navajajo avtorji, je danes na območju "manj demokracij kot kadarkoli od začetka objave letnega poročila leta 1995".

Slovenija na drugem mestu

Med zajetimi državami je tudi Slovenija, ki se uvršča med trdne demokracije in je po številu točk na drugem mestu, tik za Estonijo, še piše STA.