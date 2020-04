Franc Breznik od danes ni več državni sekretar

Franca Breznika je policija ujela 2. aprila na ljubljanski obvoznici, je včeraj poročala 24ur. Test alkoholiziranosti je pokazal 0,44 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, ob tem pa je na delu, kjer je omejitev 100 kilometrov na uro, vozil 120. Policisti so mu napisali 600 evrov visoko kazen in 16 kazenskih točk. Dovoljena meja je sicer 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Ni šlo za policijsko zasedo

Breznik je včeraj ministru Alešu Hojsu ponudil svoj odstop, ki ga je ta danes tudi sprejel. Kot je minister dejal na današnji novinarski konferenci, je zjutraj dobil zagotovilo vršilca dolžnosti direktorja policije, da v tem primeru ni šlo za zasedo, kot se je to zgodilo v primeru ministra Koprivnikarja. Dodal je, da zaupa in verjame v delo policije. Sam ocenjuje, da dodatno preverjanja nad policijo v tem primeru ni potrebno.

Na položajih so še vedno ljudje, ki so vozili pod vplivom alkohola in bežali pred policijo

Ne more pa Hojs mimo dejstev, da imamo v slovenski politiki ali blizu slovenske politike, na najvišjem vrhu in v občinskih strukturah župane in sekretarje strank, ki so pred policijo bežali v parlament, pa se jim ni nič zgodilo. Imamo še vedno župane, ki so to, da so vozili pod vplivom alkohola, priznali po slabem mesecu in so še vedno na položajih. "Vsaka napaka je mogoča. Seveda pa moramo za te napake odgovarjati, zato se mi zdi prav, da sem odstop sprejel," je dodal Hojs, ki novega državnega sekretarja še nima.