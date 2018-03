Finančna uprava več kot sto delavcem migrantom vrnila denar

Finančna uprava je do danes vrnila preplačan denar nekaj več kot sto delavcem, so sporočili iz Sindikata delavcev migrantov Slovenije.

Nekaj več kot sto delavcev migrantov je od finančne uprave že prejelo vračilo nezakonito odmerjene in preplačane dohodnine. Odločb za samoprijave, pri katerih so delavci migranti izgubili svoje pravice do uveljavitve olajšav, je bilo izdanih več kot tisoč. Prek odvetniških pisarn je pravno varstvo poiskalo le okoli 300 ljudi, samo ti so upravičeni do vračila.

Foto: Sindikat delavcev migrantov Slovenije

Mnogi, ki pravnega varstva niso poiskali, saj niso zmogli stroškov sodnega postopka ali so zaupali v pravno državo in pravilno presojo uradov, ki delujejo v njej, pa ne, poudarjajo v sindikatu.

"In to kljub temu, da je julija 2017 vrhovno sodišče odločilo, da je različno obravnavanje davčnih zavezancev, ki so davčno napoved vložili na podlagi samoprijave, in zavezancev, ki so davčno napoved oddali v predpisanih rokih, nezakonito ter v nasprotju s temeljnimi načeli davčnega in ustavnega prava," pravita odvetnika SDMS Davor Ozmec in Slavko Vesenjak,

"Zavedati se morate, da je lahko bila razlika pri enem davčnem zavezancu zaradi napačnega obračunavanja stroškov od tisoč do 3.000 evrov, če sta v Avstriji zaposlena dva ali pa so delavci vlagali napovedi za več let, pa seveda toliko več," dodajata odvetnika.

"Država se je neupravičeno obogatila za skoraj pet milijonov evrov"

Podpredsednica sindikata Barbara Pregl Breznik poudarja: "Država se je na račun delavcev migrantov neupravičeno obogatila za skoraj pet milijonov evrov. Grozljivo se mi zdi dejstvo, da so delavci zaupali v poslane izračune, saj so zaupali državnim organom. Zaradi visokih zneskov doplačil dohodnine, ki jih ljudje preprosto niso zmogli plačati, so sledili rubeži, ljudje so prodajali lastne domove, posesti, avtomobile, celo družine so razpadale."

V SDMS verjamejo, da so vsi davčni zavezanci, ki so zaradi nezakonitih odločb finančne uprave plačali previsoko dohodnino, upravičeni do vračila preplačane dohodnine. Stališče ministrstva za finance, da vrne denar le tistim, ki so svojo pravico iskali po sodni poti, preostalim pa ne, ostaja nespremenjeno in to, kot pravijo v sindikatu, kljub več sestankom na ministrstvu, na katerih je sindikat delavcev migrantov skupaj z odvetnikoma želel argumentirano pokazati na stisko teh ljudi.