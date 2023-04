Fajonova s hrvaškim in avstrijskim kolegom v Kvarnerju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem se bodo danes na tristranskem srečanju sešli zunanja ministrica Tanja Fajon ter njena kolega iz Avstrije Alexander Schallenberg in Hrvaške Gordan Grlić Radman. Po napovedih si bodo ministri najprej ogledali terminal za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) na otoku Krk, nato pa bodo imeli pogovore na Reki.

Hrvaška želi zmogljivosti terminala na Krku povečati do leta 2025. Širitev terminala bi financirala tudi s posojilom iz Bruslja, evropska sredstva pa bi porabila tudi za gradnjo plinovoda od Krka proti Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Madžarski. Slovenija je zainteresirana za sodelovanje pri širitvi terminala LNG in nadgradnjo plinovodne povezave Hrvaške z Avstrijo.

Po napovedih zunanjega ministrstva bo današnje srečanje namenjeno iskanju možnosti za tesnejše sodelovanje med temi tremi državami, zlasti na področju skupne zunanje in varnostne politike, migracij in Zahodnega Balkana.

Število nezakonitih migrantov močno naraslo

Število nezakonitih migrantov, ki po t. i. zahodnobalkanski poti pridejo v Slovenijo, se je po vstopu Hrvaške v schengensko območje močno povečalo. Čeprav so skoraj vsi med njimi namenjeni naprej v Italijo, se je Avstrija odločila podaljšati nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko še za šest mesecev, kot razlog pa navedla, da nadzor na zunanjih schengenskih mejah ne deluje.

Fajonova je v zvezi s podaljšanjem nadzora na meji v telefonskem pogovoru avstrijskemu kolegu Schallenbergu nedavno sporočila, da Slovenija ne želi zaostrovati prehoda meje, še posebej v luči bližajoče se turistične sezone. Avstrijo pa je pozvala, naj razmisli o nadaljnjih korakih.