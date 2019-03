Facebook bo prepovedal poveličevanje belega nacionalizma in separatizma

V največjem spletnem družbenem omrežju Facebook so danes napovedali, da bodo prepovedali poveličevanje belega nacionalizma in separatizma.

Ukrep bo veljal tako za Facebook kot Instagram, sporne vsebine pa bodo začeli brisati prihodnji teden.

Gre za razširitev ukrepov v boju proti širjenju sovražne vsebine tudi na beli nacionalizem in separatizem. Že pred tem so prepovedali poveličevanje nadvlade bele rase. "Jasno je, da so ti koncepti tesno povezani z organiziranimi skupinami sovraštva in nimajo prostora v naših storitvah," so sporočili.

Prepovedano bo hvaljenje, podpiranje in predstavljanje spornih vsebin, kot so "sem ponosen beli nacionalist" ali "priseljenci uničujejo našo državo; beli separatizem je edini odgovor".

Učinkovitost računalniških orodij še vedno ni dovolj visoka

Facebook naj bi sporno vsebino blokiral predvsem s pomočjo računalniških iskalnih orodij, kot to že počne z objavami, ki so povezane s terorizmom. A učinkovitost tovrstnih orodij še vedno ni dovolj visoka, opozarjajo poznavalci in spominjajo na hitro širjenje prenosa pokola v mošejah na Novi Zelandiji, čeprav si je Facebook prizadeval, da bi to oddajanje ustavili.

Poleg tega bi tovrstna prepoved lahko okrepila kritike, da je Facebook politično pristranski in da zatira konservativna stališča, še opozarjajo analitiki.