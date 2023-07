Evropski kupci ponovno potrdili vrhunsko kakovost slovenskih solarnih modulov BISOL

Oglasno sporočilo

Prestižni znak Top Brand, ki ga podjetje EuPD Research podeljuje na podlagi izčrpnih analiz solarnega trga in poglobljenih intervjujev z več kot 1.200 inštalaterskimi podjetji, je BISOL Group ponovno pridobil v Belgiji (četrtič zapored), Franciji (tretjič zapored), Italiji (drugič zapored) ter v Sloveniji (tretjič zapored).

"Izjemno smo ponosni, da slovenske solarne module kot najboljše prepoznavajo kupci na najbolj zahtevnih zahodnoevropskih trgih. Ob najvišjih merilih kakovosti, ki jim sledimo v proizvodnji BISOL, smo prepričani, da so k našemu uspehu pomembno pripomogli naši zaposleni. Z razvejano mrežo predstavništev v evropskih državah in izjemno usposobljenimi prodajnimi predstavniki kupcem ne prodajamo le naših modulov, ampak predajamo svoje znanje in dolgoletne izkušnje," izpostavljajo v BISOL Group in dodajajo, da je sledenje potrebam kupcev od ustanovitve naprej njihovo najpomembnejše vodilo.

To dokazujejo tudi z novo različico transparentnih solarnih modulov BISOL Lumina dimenzije M10, ki so se jo prav z namenom, da bi zadovoljili raznolike potrebe kupcev, odločili ponuditi v manjši 320 W (BDO) in večji 410 W (BBO) različici. S posebnima matrikama z različno stopnjo transparentnosti so solarni moduli BISOL Lumina uporabni tako za projekte, kjer ključno vlogo igra estetski izgled, kakor tudi pri izvedbi večjih sončnih elektrarn, kjer je pomembna stroškovna učinkovitost. Za dodatni energetski izplen tudi do 40 odstotkov (odvisno od lastnosti odsevne površine za modulom) poskrbi visokokakovostna folija na hrbtni strani solarnega modula.

Manjša BDO različica 320 W BISOL Lumina (1.772 x 1.134 x 30 mm) predstavlja izjemno estetsko rešitev, primerno za vse stanovanjske ali poslovne projekte, kot so avtomobilski nadstreški, zimski vrtovi, strešna okna, rastlinjaki in zimski vrtovi. S 26,5-odstotno transparentnostjo se solarni moduli BISOL Lumina neopazno zlijejo z okoliško arhitekturo, zaradi česar so idealna izbira za stranke, ki dajejo prednost tako funkcionalnosti kot estetskemu izgledu.

Večja BBO različica 410 W BISOL Lumina (2.094 x 1.134 x 35 mm) je bila zasnovana za večje industrijske projekte. Z izpopolnjenim, a cenovno izjemno konkurenčnih dizajnom ter 22,5-odstotno transparentnostjo moduli predstavljajo idealno solarno rešitev tudi za agrovoltaične projekte. Tako BDO kot BBO različica BISOL Lumina sledita najvišjim merilom kakovosti v proizvodnji BISOL, ki zagotavljajo optimalno energetsko učinkovitost in vzdržljivost solarnih modulov v vseh vremenskih pogojih.

