Evropske poslance so izvolili starejši, mladi so ostali doma

K volilni udeležbi na nedavnih evropskih volitvah so v Sloveniji največ prispevali starejši, saj je bila skoraj polovica tistih, ki so odšli na volišča, starejših od 60 let. Zanimanje za evropske volitve je bilo najmanjše med mladimi volivci, medtem ko je bila udeležba po spolu dokaj uravnotežena.

Kot kažejo podatki Državne volilne komisije, je bilo med 492.457 volivci, ki so 26. maja oddali glasovnico, 51 odstotkov žensk in 49 odstotkov moških.

Bolj raznolika je bila starostna struktura, saj s starostjo narašča tudi zanimanje volivcev. Med udeleženci volitev je bilo kar 48 odstotkov starejših od 60 let, 26 odstotkov je bilo starih med 46 in 60 let, 16 odstotkov pa od 31 in 45 let. Skupina volivcev, stara med 18 in 30 let, predstavlja le deset odstotkov vseh, ki so oddali svoj glas.

Volilna udeležba v tej starostni skupini je bila tako le 17,57-odstotna, le malo višja pa je bila med starimi od 31 do 45 let (17,76 odstotka). Nekoliko več zanimanja za evropske volitve je bilo med volivci v starostni skupini od 46 do 60 let, medtem ko je bila udeležba med starejšimi 41,45-odsotna.

Udeležba po starosti

starost upravičenci udeležba odstotek 18-30 267.814 47.061 17,57 31-45 434.474 77.179 17,76 46-60 439.138 123.114 28,04 60+ 563.437 233.537 41,45

Udeležba po spolu

spol upravičenci udeležba odstotek moški 821.216 233.514 28,44 ženske 883.647 247.601 28,02

Vir: Državna volilna komisija