Evropska komisija: Slovenske oblasti pristojne za dodelitev pomoči brez odobritve komisije

Slovenske oblasti so same pristojne za preverjanje pravil in izvrševanje državne pomoči Slovenski tiskovni agenciji brez odobritve Evropske komisije, kar počnejo že skoraj deset let, sta v odgovoru na pismo STA o financiranju v torek poudarili evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager ter evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova.

Dodatna presoja komisije v skladu z odločitvijo komisije iz leta 2011 o nadomestilih za javni servis tistim, ki izvajajo storitve splošnega gospodarskega interesa, ni potrebna, še piše v pismu predstavnikom STA, pod katerim sta podpisani komisarki. V luči nujnosti financiranja tako slovenske oblasti lahko odobrijo pomoč brez vnaprejšnjega obveščanja komisije, če letni znesek pomoči ne presega 15 milijonov evrov, piše STA.

Službe generalnega direktorata komisije za konkurenčnost so slovenske oblasti že opozorile na to dejstvo, sta še poudarili komisarki.

"Za demokracijo ključno, da lahko mediji kjerkoli v EU delujejo svobodno"

V odgovoru agenciji sta tudi poudarili, da gre pri dogajanju, povezanem s financiranjem STA, po njunem mnenju za izjemno pomembno zadevo. Dodali sta, da je za demokracijo ter skupne evropske vrednote ključno, da lahko mediji kjerkoli v EU delujejo svobodno in neodvisno, saj je to bistvo medijskega pluralizma. Zapisali sta še, da imajo javni mediji v EU posebno vlogo in da bi se morale države članice vzdržati poskusov pritiska nanje. Komisija se po njunih besedah tudi zaveda in podpira pomembne vloge neodvisnih tiskovnih agencij za medijsko okolje.

Spomnili sta še, da sta svoboda in pluralizem medijev zapisana tudi v Evropski listini o temeljnih pravicah. Poudarili sta, da je ob pandemiji novega koronavirusa komisija pozvala države članice, naj posebno pozornost namenijo podpori medijev na način, ki spoštuje in spodbuja neodvisnost, svobodo in pluralizem medijev.

Napovedali sta še, da bosta razmere v Sloveniji in drugih članicah EU še naprej pozorno spremljali.

Predstavniki pisali ključnim ljudem

Predstavniki vseh organov zaposlenih in urednikov so v ponedeljek na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, komisarje Jourovo, Vestagerjevo in Janeza Lenarčiča ter vršilko dolžnosti vodje predstavništva Evropske komisije Natašo Goršek Mencin naslovili pismo, v katerem jih seznanjajo z ravnanjem slovenske vlade pri financiranju agencije ter jih prosijo, naj pristojna telesa Evropske komisije čim prej odgovorijo na vprašanje slovenske vlade, ali je financiranje javnega servisa STA državna pomoč ali ne, piše STA.

Prosijo tudi za jasno stališče komisije, da tako ravnanje vlade pomeni teptanje svobode medijev, vladavine prava in demokracije. "S hitrim odgovorom lahko vladi pošljete jasno sporočilo, da njeno ravnanje ni skladno s temi temeljnimi načeli Evropske unije," so še zapisali predstavniki agencije.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za oktober in november lani, prav tako je za ta dva meseca zavrnil plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije. Prav tako ni pristopil k sklenitvi pogodbe za financiranje javne službe za letošnje leto.

Zato je parlament konec decembra lani na predlog stranke SMC sprejel dopolnilo k sedmemu protikoronskemu paketu, ki določa, da se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplača vse zaostale obveznosti do STA za opravljanje javne službe in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba s STA, financira opravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta.

Ukom je nato prejšnji teden opozoril, da je financiranje STA s sedmim protikoronskim svežnjem postalo neposredna zakonska obveznost, s tem pa odprlo vprašanje, ali je to skladno s pravili EU o konkurenci, zlasti s pravili o podeljevanju državnih pomoči. Zagotovili so, da bo zakonsko določen znesek STA nakazan takoj, ko bo Evropska komisija dala pozitivno mnenje, še piše STA.