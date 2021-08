Europark Maribor praznuje sladkih 21

Oglasno sporočilo

V mariborskem Europarku je te dni še posebej veselo. Največje nakupovalno središče severovzhodne Slovenije namreč praznuje sladkih 21 let , ta posebni jubilej pa bodo tudi letos obeležili s svojimi obiskovalci.

Na Europarkovem profilu na Facebooku in Instagramu bo vse od ponedeljka, 30. avgusta, do naslednjega ponedeljka, 6. septembra, potekala prav posebna nagradna igra, v kateri se boste lahko potegovali za darilne bone Desetak.

V nagradni igri lahko sodelujete tako, da v komentar zapišete, kateri izmed številnih Europarkovih dogodkov vam je v preteklih 21 letih ostal v najlepšem spominu. Izbira ne bo lahka, kajne?

Tudi v Europarkovih prodajalnah vas v prihodnjih dneh čaka pravi festival ugodnih nakupov in nepozabna rojstnodnevna presenečenja. Vse od 2. do 4. septembra boste na nakupovalnih ulicah največjega mariborskega nakupovalnega središča lahko zavrteli kolo sreče, občudovali čarovnije z baloni in se med nakupovanjem tudi malo posladkali.

V soboto, 4. septembra, pa ne zamudite izjemnih rojstnodnevnih popustov ter najboljših akcijskih ponudb v Europarkovih prodajalnah in gostinskih lokalih.

Več informacij o privlačnih ugodnostih najdete na Europarkovi spletni strani in na družbenih omrežjih. Naj se praznovanje začne!

Naročnik oglasnega sporočila je Europark d. o. o.