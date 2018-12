Enega najlepših delov Sečoveljskih solin kazi pokopališče plovil #video

V piranskem Jernejevem kanalu še naprej propadajo odpadna plovila, za katera se lastniki ne zmenijo. Občina je že pred leti zahtevala, naj lastniki odstranijo propadla plovila, a so od več desetih do danes odstranili samo dve. Zdaj je v problem zagrizel tudi okoljski minister Jure Leben.

Eden izmed najlepših delov Krajinskega parka Sečoveljske soline, Jernejev kanal, je žal tudi pokopališče za plovila.

V Jernejevem kanalu lahko najdemo potopljene jadrnice, čolne in druga plovila. Tako je od osamosvojitve naprej. Veliko čolnov je popolnoma uničenih in kazijo podobo tega dela obale. Ljudje plovil, ki jih ne potrebujejo, ne popravljajo niti jih ne prodajo, samo pustijo jih v vodi in narava naredi svoje, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Težava v lastništvu bark

Eden od domačinov je za Planet TV povedal, da je srž problema v lastništvu bark.

"Barke so imele po večini več lastnikov in tako se je težje dogovoriti med seboj. Prijatelji ali družine so skupaj kupile barko, potem pa pride do spora in raje, kot da stvari rešujejo prek sodišča, barko pustijo, da propada," meni Claudio.

Z odstranjevanjem bark povezani visoki stroški

Žalosten pogled na Jernejev kanal. Foto: Planet TV Večina lastnikov propadlih plovil po njegovem mnenju ni z Obale. Odstranitev pa je povezana tudi s stroški.

"Za pospraviti barko je treba imeti tudi denar. Hitro je strošek 500, 600 evrov, sama barka pa ni vredna niti 300 evrov. Tako pa lastniki raje pustijo, da barka propade v vodi," meni domačin Claudio.

S financami pa je po njegovem mnenju povezana tudi ureditev Jernejevega kanala, ki ga ne kazijo zgolj propadle barke, ampak tudi pomoli, ki so zgrajeni na črno. Občina pa po njegovem prepričanju nima denarja za ureditev oziroma do zdaj ni bilo niti prave volje, da bi se tega lotili.