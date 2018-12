Družini pred prazniki pogorela hiša, psičko rešil 12-letnik #video

Prizora, ki ga je pred dnevi ob vrnitvi iz službe zagledal Robert Brus, ne bo nikoli pozabil. Ognjeni zublji so zajeli leseno lopo, požar se je že razširil na hišo.

"Ko vidiš hišo v ognju, nikomur ne more biti lepo. Takoj sem začel gasiti z gasilnim aparatom," se prvih trenutkov, potem ko je videl, da njihova hiša gori, za Planet TV spomni Brus.

Psičko je rešil 12-letni sin

K sreči požar nikomur od štiričlanske družine ni skrivil lasu. Življenje psičke Tare pa je rešil 12-letni sin, ki jo je potegnil iz ute, kamor se je skrila pred požarom.

Gasilci so se z ognjem borili ure in ure, rešili so, kar se je rešiti dalo. Na intervenciji je sodelovalo 66 gasilcev s 14 vozili iz prostovoljnih gasilskih društev Bistrice ob Dravi, Slemen in Selnice ob Dravi.

Škode za 50 tisoč evrov

Robert Brus je ob prihodu domov zagledal, kako gori njihova hiša. Foto: Planet TV Policisti, ki so opravili ogled kraja požara, so ugotovili, da je bil vzrok kratek stik na električni napeljavi. Po nestrokovni oceni pa škoda znaša 50 tisoč evrov. A družini, ki je izgubila dom, se zdi, kot da se ji je podrl svet.

A časa za igro ni. Ogenj je bil brez milosti. Hiša, ki so jo nedavno obnovili, je za bivanje neprimerna. Šele pogled v notranjost pokaže prave razsežnosti požara. Streha in sobe v zgornji etaži so uničene v celoti.

"Uničeno je vse, kar je bilo v lopi, vsi stroji, ki smo jih imeli, kosilnice, kolesa, mlini, vse, kar je bilo tu notri," razlaga Brus.

Domov se ne morejo vrniti. Sinova ostajata pri babici, Robert in njegova brezposelna žena bivata v bližnjem hotelu.

Če želite pomagati ... Posamezniki ali podjetja, ki bi želeli pomagati, lahko donacije za obnovo hiše ter nakup opreme in pripomočkov, ki so bili uničeni v požaru, nakažejo na poseben podračun, ki ga je odprlo mariborsko združenje Rdečega križa Slovenije. Družina bo vesela tudi gradbenega materiala ali peletov za ogrevanje.



Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor

Številka transakcijskega računa: SI56 0451 5000 0397 432 (NKBM)

Sklic: 50768

Namen: Požar Bezena

Boleč pogled na izgubljeno hišo. Foto: Planet TV

Praznovanja za rojstni dan ni bilo

Robert je pred kratkim dočakal svoj 45. rojstni dan, a praznovanja ni bilo. "Kaj hočeš. Nič ne moreš. Praznika zagotovo ni," je bil ob svojem jubileju brez veselja Brus.

Tudi božično-novoletni prazniki za štiričlansko družino letos ne bodo praznični. A pokonci jih drži upanje, da bodo hišo s pomočjo dobrih ljudi lahko znova spremenili v dom.