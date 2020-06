Elektrika ubila samca velike uharice, mladiča spremljajo z oddajnikom

Na Kraškem robu je v začetku junija elektrika ubila gnezdečega samca velike uharice, ogrožene, sicer največje sove pri nas. Preživetje dveh mladičev v gnezdu je negotovo in bo odvisno samo od sposobnosti samice. Predstavniki DOPPS so enega od mladičev opremili s telemetričnim oddajnikom, kar bo omogočilo spremljanje uspešnosti odraščanje mladičev, piše STA.

Kot so sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), je bila za sovjega samca usodna električna napeljava na železnici v vasi Podpeč. "Ker smo sredi gnezditve, je takoj stekla akcija preverjanja prisotnosti in vitalnosti mladičev, saj je njuno preživetje sedaj odvisno samo od sposobnosti samice, ki bo morala sama nahraniti oba," so pojasnili.

Trenutno samica po navedbah društva nalogo opravlja uspešno, saj sta mladiča vitalna. V torek so na enega od mladičev namestili telemetrični oddajnik, da bodo lahko brez motenj natančno spremljali uspešnost njunega odraščanja tudi v naprej in bodo v primeru poslabšanja njune aktivnosti lahko sprožili reševalno akcijo, piše STA.

"Problema elektroudara na daljnovodih se zavedamo, a nam je šele telemetrija, ki jo izvajamo znotraj kohezijskega projekta ZaKras, razkrila, kako velik je ta problem v resnici. Od osmih teritorialnih samcev, na katere smo namestili oddajnike na Krasu, je elektrika v manj kot letu ubila kar tri. To so gnezdeči osebki, ki so nosilci populacije, ki je očitno močno ponorna," je ob tem poudaril Tomaž Mihelič iz DOPPS, ki je vodil intervencijo.

Izolirali bodo več kot tisoč najbolj rizičnih stojišč

DOPPS skupaj s projektnima partnerjema Elektrom Primorska in Parkom Škocjanske jame v okviru projekta ZaKras ciljno pristopa k izolaciji daljnovodov. Do naslednjega leta nameravajo izolirati več kot 1000 najbolj rizičnih stojišč, piše STA.

"Ker elektrika očitno še vedno ostaja glavni razlog ogrožanja velike uharice pri nas, smo vzporedno začeli problematiko reševati tudi na sistemski ravni države z vplivanjem na izboljšavo zakonodaje in standardov na tem področju. Znotraj projekta Adriatic Flyway, ki ga podpira nemška naravovarstvena fundacija Euronatur, iščemo rešitve, ki so enostavne in izvedljive, in ne predstavljajo dodatnega bremena državi," so še navedli v DOPPS.

Velika uharica je največja vrsta sove pri nas, najpogosteje gnezdi na skalnih policah, lahko pa tudi v gnezdih drugih vrst ali celo na tleh v zavetju drevesnega debla. Samec in samica živita skupaj vse življenje. Velika uharica naseljuje vse glavne slovenske regije, najredkejša je na jugovzhodu države, piše na spletni strani društva, še piše STA.