Eden od največjih avtomobilskih trgovcev bo gradil v Šiški #video

Porsche Slovenija je v Šiški, neposredno ob svoji stavbi, kupil več poslovnih stavb. Del teh so začeli rušiti, na njihovem mestu pa si želijo postaviti avtomobilski kompleks.

Obiskovalci in mimoidoči na poti proti trgovskemu centru slovenskega trgovca v Šiški ali pa k bližnjemu vulkanizerju so lahko opazili rušenje ene od poslovnih stavb ob Devovi ulici. Lastnik stavbe Porsche Slovenija, ki se sicer ukvarja s prodajo avtomobilov, se je odločil, da stavbo iz leta 1973, ki so jo kupili konec lanskega leta, podre.

"Zgraditi nameravamo avtomobilski kompleks"

Foto: Marko Rabuza Kjer trenutno stroji še rušijo, kar je še ostalo od poslovne stavbe, bodo po besedah direktorja Porsche Slovenije Danila Ferjančiča zgradili novo poslovno stavbo. Lastnik stavbe je sicer povezano podjetje Porsche Immobilien, ki so ga registrirali poleti 2018 in je namenjeno upravljanju nepremičnin.

"To so stare stavbe, ki nikakor ne morejo služiti novemu namenu," razloge, zakaj so se odločili za rušenje, pojasnjuje Ferjančič.

Drugače kot v preteklosti, ko so v stavbi domovali podnajemniki, pa nameravajo to zadržati zase.

"Nameravamo zgraditi avtomobilski kompleks, ki bo zajemal več stavb z različnimi namembnostmi," razlaga Ferjančič.

Najprej morajo dobiti zeleno luč občine

Svoje prostore ima trgovec z vozili že v neposredni bližini, na Bravničarjevi, na Devovi pa si želijo urediti dva nova prodajna salona, veliko kleparsko-ličarsko delavnico, v nadaljevanju si želijo še center za njihove aktivnosti v zvezi z e-mobilnostjo. Ob tem bosta tudi prostor in garaža za zaposlene.

A vse to bodo lahko uresničili šele po uskladitvi z občino in ko bo sprejet Občinski prostorski načrt. Takrat bo tudi znano, kdaj bodo lahko začeli gradnjo, načrtujejo pa, da bodo gradili v več fazah.