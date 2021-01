E-mobilnost za prijaznejšo prihodnost

Oglasno sporočilo

Cestni promet potrebuje občutne spremembe, vedo pri Petrolu. Zato spodbujajo električno mobilnost v regiji in uporabnikom sporočajo: "Skupaj pišemo nizkoogljično prihodnost!"

Petrol je na objektu Squashland poskrbel za celovito energetsko rešitev: sončna elektrarna, e-polnilnice, dizajnerska notranja in zunanja LED razsvetljava, toplotna črpalka voda-voda.

Dober korak v tako prihodnost je vsaj delna elektrifikacija mobilnosti, pravijo v podjetju. Razumejo namreč, da promet v Sloveniji predstavlja daleč največji vir toplogrednih plinov – kar tretjino vseh tovrstnih emisij.

Poleg razvoja okolju prijaznejših pogonskih goriv zato pri Petrolu kot eni prvih pri nas strateško spodbujajo razvoj električne mobilnosti in soustvarjajo prehod na trajnostni promet za vse potrebe. Celovita storitev elektromobilnosti na Petrolu zajema vse od namestitve domače polnilnice za vaš električni avto do brezskrbne uporabe široke mreže e-polnilnic v Sloveniji in uporabe več kot 350 polnilnih mest v regiji. Petrol je tako eden vodilnih ponudnikov trajnostne mobilnosti v regiji.

Zagotavljamo najširšo mrežo e-polnilnic v Sloveniji

Petrol zagotavlja brezskrbne poti vsem, ki jim avto poganja električna energija, tudi poslovnim uporabnikom. Lokalnim skupnostim in podjetjem z razvojem novih transportnih možnosti pomagajo pri prehodu na stroškovno učinkovito, predvsem pa trajnostno mobilnost. Tako skupaj z vsemi deležniki v družbi rišejo širšo sliko: varen in zdrav dom za nas in za prihodnje generacije.

Vas Luče, prva energetsko samooskrbna lokalna skupnost v Sloveniji.

Piko na i dajejo nizkoogljični prihodnosti še Petrolove rešitve, ki soustvarjajo energetsko učinkovita mesta, podjetja in domove ter povečujejo delež obnovljivih virov energije v naši družbi. Le s širšo, skupno vizijo bomo namreč lahko uspešni na dolgi rok, so prepričani pri Petrolu, pa naj gre za odločitve, povezane z našo mobilnostjo, domovi ali poslovanjem.

Več o tem, kako pri Petrolu skupaj z vami odločno vstopajo v nizkoogljično družbo, si preberite na www.petrol.si/skupaj

EiOS: Prenovljena javna razsvetljava Koper – največji tovrstni projekt v Sloveniji

Naročnik oglasnega sporočila je Petrol.