DZ sprejema zakonodajo zaradi energetske draginje in za pomoč gasilcem

Poslanci potrjujejo predlog novele zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ureja proračunsko povračilo stroškov prostovoljnim gasilskim društvom in drugim nevladnim organizacijam.

Poslanci danes obravnavajo in odločajo o dveh zakonskih predlogih za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu zaradi energetske draginje. Pred seboj imajo predlog, po katerem bodo najranljivejši prebivalci prejeli enkratni energetski draginjski dodatek, in predlog s prvim svežnjem pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina.