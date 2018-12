Poslanci bodo preiskovali financiranje političnih strank

DZ je na zahtevo poslancev koalicije in Levice v nadaljevanju današnje seje odredil parlamentarno preiskavo o politični odgovornosti pri financiranju političnih strank iz tujine. Preiskava se bo osredotočala na domnevno sumljiv način financiranja SDS, v tej stranki pa so prepričani, da gre zgolj za obračunavanje in poskus onemogočenja SDS.

Parlamentarno preiskavo so zahtevali poslanci koalicije in Levice, z njo pa želijo ugotoviti dejansko stanje glede politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja, kar naj bi v Novi Kreditni banki Maribor (NKBM) počeli tuji državljani ter z njimi povezane pravne in fizične osebe. Prav tako naj bi preiskava ugotovila politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja SDS in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke ter njo povezanih fizičnih in pravnih oseb pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami.

Potencialni rezultat preiskave bo korenita sprememba zakonodaje

Kot je v imenu predlagateljev pojasnil Robert Pavšič (LMŠ), njihov namen ni prejudiciranje izsledkov preiskave, pač pa dejansko ugotavljanje stanja. Potencialni rezultat preiskave bo po njegovih besedah korenita sprememba zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja, financiranja strank in volilne kampanje ter izdajanja in financiranja medijev v času volilne kampanje.

V SMC so podprli preiskavo, saj je Jani Möderndorfer v podobni komisiji deloval že v okviru pranja denarja v NKBM. Foto: Bor Slana/STA Ključno se mu zdi, da v prihodnje preprečijo nezakonito financiranje in vzpostavijo nadzor, izid preiskave pa je po njegovih besedah pomemben tudi za državo, saj očitana dejanja slabijo zaupanje v demokratično izvoljeno oblast in institucije države. Predmet preiskave je po njegovih besedah osredotočen zgolj na sume nezakonitosti, ga bodo pa razširili, ko bodo sumi podkrepljeni z dokazi. Najbolj zadovoljni bodo, "če se vsi sumi izkažejo za neutemeljene", je dodal.

V SMC so po besedah Janija Möderndorferja ustanovitev preiskovalne komisije podprli tudi zato, ker so se s tem področjem deloma ukvarjali že v prejšnjem mandatu in v predmet preiskave vključili tudi ugotovitve komisije o pranju denarja v NKBM, ki jo je vodil. Möderndorfer, ki bo predvidoma vodil tudi to preiskovalno komisijo, je odgovoril na očitke, da so v preiskavo vključili le SDS. Kot je dejal, je le ta stranka "dobila podlage, da se znajde v preiskavi". SMC pa bo že na prvi seji komisije predlagala poziv računskemu sodišču, da jih seznani, ali ima še kakšna druga stranka težave s financiranjem.

Nadaljevanje iz prejšnjega mandata

Da gre za nadaljevanje preteklega in nedokončanega dela komisije iz prejšnjega mandata, je dejal tudi Marko Koprivc (SD). Po njegovih besedah je treba ugotoviti, kaj je narobe s sistemom, ki dopušča sumljivo financiranje strank. Po njegovih besedah ni videti, da bi pristojni organi ukrepali, gre pa za preveč resne sume, "da bi jih lahko puščali vnemar in nepreiskane". Tako je treba dokončno preiskati posojilno afero SDS in preiskati sumljiv način financiranja medijev v lasti SDS.

Tudi v DeSUS se strinjajo, da parlamentarna preiskava v tem konkretnem primeru lahko ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij pri nezakonitem delovanju, naj gre za pranje denarja, davčno utajo, transparentnost pogodb, financiranje iz tujine ali zlorabo položaja, je dejal Franc Jurša. Po njegovih besedah preiskava lahko posledično pripomore h krepitvi trdnosti sistema za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in davčnim utajam.

Trenutna zakonodaja in nadzor nad netransparentnim in nezakonitim financiranjem strank in volilnih kampanj ne dohajata vedno bolj iznajdljivih načinov in zapletenih finančnih tokov. Foto: Thinkstock

Levica: Obvodi SDS so vedno bolj razsežni

Da zakonodaja ter nadzor nad netransparentnim in nezakonitim financiranjem strank in volilnih kampanj ne dohajata vedno bolj iznajdljivih načinov in zapletenih finančnih tokov, pa je opozorila poslanka Levice Nataša Sukić. Po njenih besedah so obvodi zakonodaje pri strani SDS vedno bolj razsežni, "sredstva, ki se pretakajo na relaciji tujina-stranka, pa vedno višja". "Govorimo o iz Orbanove Madžarske financiranem propagandnem stroju, o sumih pranja denarja, o nezakonitem poslovanju in vpletanju v notranjo politiko Slovenije," je opozorila poslanka.

"Več kot očitno je namen preiskave pridobiti vpogled v drobovje stranke SDS"

V SDS so medtem prepričani, da gre "za novo zgodbo obračunavanja leve koalicije z SDS", kot je dejal Dejan Kaloh. "Več kot očitno je namen preiskave pridobiti vpogled v drobovje stranke SDS, jo zlonamerno diskreditirati, poskusiti paralizirati in onemogočiti pri njenem delovanju," je prepričan poslanec. Prav tako je zahteva po njegovem mnenju v pravnem smislu nevzdržna, saj niso izkazali javnega interesa preiskave in opredelili preiskovalne naloge, poleg tega pa se predlagatelji po njegovih besedah "v tej svoji anti-SDS vnemi povsem požvižgajo na načelo delitve oblasti".

Poslanec SDS Dejan Kaloh je prepričan, da je namen preiskave pridobiti vpogled v drobovje stranke SDS, jo zlonamerno diskreditirati, poskusiti paralizirati in onemogočiti pri njenem delovanju. Foto: STA Kot je dejal, bi bilo treba razširiti predmet preiskave, med drugim z vprašanji, v kolikšni meri je bil tuj kapital udeležen v promociji strank LMŠ, SMC, SD, DeSUS, SAB in Levice ter "kakšen delež provizije od prek državne NLB oprane milijarde evrov za iranske teroriste so prejeli posamezniki na vodilnih položajih v LMŠ".

Poslanci NSi, SAB in SNS svojih stališč niso predstavili.

DZ o odreditvi preiskave danes ni glasoval, saj jo mora po poslovniku odrediti, če to zahteva vsaj tretjina poslancev. Preiskovalno komisijo bodo predvidoma imenovali na naslednji seji, po napovedih jo bo vodil Möderndorfer.