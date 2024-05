DZ bo potrjeval posvetovalni referendum o Jeku 2

DZ bo danes glasoval o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju električne energije z drugim blokom krške nuklearke (Jek 2) in drugimi nizkoogljičnimi viri ter predvidoma tudi o predlogu resolucije o rabi jedrske energije v Sloveniji. Napovedana je podpora vseh poslanskih skupin z izjemo Levice in posameznih poslancev.

Predlog za razpis referenduma so vložili poslanci Svobode, SDS, NSi, SD in poslanca manjšin. Svoj podpis sta umaknila poslanec Svobode Miroslav Gregorič in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, predlogu nasprotujejo tudi poslanci Levice.

Predlagatelji pravijo, da se bodo volivci na referendumu, na katerem bo vprašanje, ali podpirajo "izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo", odločali o strateškem vprašanju za državo, ki jo čakajo izzivi energetskega prehoda za naslavljanje podnebnih sprememb.

Referendum za nekatere prezgodaj

Pričakujejo, da bodo do izvedbe referenduma, ki bo po napovedih konec novembra, znanih toliko podatkov o Jeku 2, da se bodo lahko volivci lahko informirano odločali.

Nasprotniki menijo, da je za referendum prezgodaj, saj da ne bodo znane ključne informacije in analize, s tem pa se bo dalo bianco menico za projekt, ki lahko med drugim pomeni veliko finančno tveganje za državo in ne rešuje vprašanja samozadostnosti. Poleg tega ni razprave o alternativnem scenariju zagotavljanja oskrbe z elektriko le iz obnovljivih virov, ki ga poleg mešanice jedrske in obnovljivih virov navajajo strateški dokumenti.

Predvideno je tudi glasovanje o predlogu resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki vsebuje razvojne usmeritve na področju jedrske energije kot strateškem viru in delu energetske mešanice skupaj z obnovljivimi viri. Med drugim predvideva podporo gradnji novih jedrskih elektrarn, če bo to smotrno, pri tem naj bi bila zagotovljena dialog z deležniki in civilni nadzor.

V Levici menijo, da DZ o predlogu resolucije ne bi smel odločati, preden ne bo znan rezultat referenduma, saj bo ta povezan tudi z resolucijo. V torek so na seji DZ predlagali, da zakonodajno-pravna služba do glasovanja pripravi pisno mnenje o tem. Predsedujoči seji ob obravnavi te točke je že na seji predstavil tolmačenje službe glede tega vprašanja, in sicer da bo pogoj izpolnjen s tem, ko bo danes najprej glasovanje o referendumu, nato pa o resoluciji.