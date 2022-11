Pred referendumi: jutri se začne predčasno glasovanje

Na predčasnem glasovanju je mogoče glas oddati od torka do četrtka med 7. in 19. uro.

Direktor službe Državne volilne komisije ( DVK ) Dušan Vučko je na novinarski konferenci predstavil aktualne informacije pred tremi zakonodajnimi referendumi, ki bodo v nedeljo. Predčasno glasovanje bo trajalo od jutri do četrtka, do srede pa lahko volivci oddajo vloge za glasovanje zunaj kraja stalnega bivališča oziroma za glasovanje na domu.

Predsednik DVK Peter Golob je dodal, da se bo vsak volivec sam odločil, ali bo glasoval za vse tri referendume ali samo za enega oziroma dva. V skladu s tem se bo podpisal v volilni imenik, trikrat, dvakrat ali enkrat, in za vsak konkreten podpis prejel glasovnico.

Vučko ga je dopolnil, da si volivec, ko je za en zakon že oddal glas na predčasnih volitvah, ne more v nedeljo premisliti in znova oddati glasu za zakone, za katere pred tem ni glasoval. Če bi to dopustili, sistema ne bi bilo več mogoče nadzorovati, saj na voliščih ne delajo profesionalci, je pojasnil.

Na vsakem posameznem referendumu volivec glasuje tako, da obkroži besedo ZA ali besedo PROTI, torej za uveljavitev ali proti uveljavitvi zakona. V skladu z zakonodajo je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in ob dodatnem pogoju, da je volivcev, ki so glasovali proti, najmanj petina, torej 338.869, sodeč po podatkih o vseh volivcih v volilnih imenikih na 11. november, je DVK zapisala v sporočilu za javnost.

Od jutri lahko glas oddate na predčasnem glasovanju

Na predčasnem glasovanju je mogoče glas oddati od torka do četrtka med 7. in 19. uro. Volivec potrebuje s seboj osebni dokument, volišč je tokrat 95, večinoma na sedežih upravnih enot. V nedeljo pa bo po državi 2.999 volišč in še 88 tako imenovanih volišč omnia, kjer lahko glasujejo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini in tisti, ki na dan glasovanja ne bodo v okraju svojega stalnega prebivališča. Vlogo za glasovanje na voliščih omnia je treba oddati najpozneje do srede. Do takrat morajo vlogo oddati tudi volivci, ki bi zaradi bolezni želeli glasovati na domu, je pojasnil Vučko.

Roki za prijavo za glasovanje iz tujine so že potekli, vlogo je pravočasno oddalo 983 volivcev, za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih pa tudi 485 zdomcev.

DVK bo na dan glasovanja objavljala podatke o volilni udeležbi do 11. in do 16. ure, javnosti jih bo predvidoma sporočala ob 12.30 in 17.30. Po zaprtju volišč se bodo podatki o volilni udeležbi ugotavljali in objavljali za vsak referendum posebej.

Tudi podatki o izidu glasovanja se bodo objavljali za vsak referendum posebej. Prvi delni izidi bodo znani v nedeljo zvečer, pozneje jih bodo dopolnjevali še z izidom glasovanja po pošti z območja Slovenije 28. novembra in iz tujine 5. decembra.

Kot je povedal Vučko, bodo volilni odbori najprej prešteli in vnesli izide za en zakon, praviloma bo to zakon o vladi, saj bodo šli po vrstnem redu glede na to, kateri zakon je bil sprejet prej. Delne rezultate lahko torej pričakujemo opolnoči, je še menil.