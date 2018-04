Dve leti zapora za spodbujanje nacizma in fašizma? #video

Zveza borcev, združenje nekoč zelo vplivnih partizanskih veteranov in članov partije, ki velja za eno od bolj proruskih organizacij pri nas, pa bi po novem z zaporom kaznovala spodbujanje nacizma in fašizma. To doslej ni bilo kaznivo dejanje. Borci pa bi zdaj prepovedali nacifašistične likovne simbole, glasbo in ideologijo. Kazen za kršitelje, ki bi to spodbujali, bi znašala dve leti zapora.