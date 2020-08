Dvajset let stranke, ki meri na sredino

NSi danes praznuje 20. obletnico ustanovitve. V dveh desetletjih je sodelovala v treh koalicijskih vladah, vodili so jo dva predsednika in predsednica. Od stranke na desnem polu političnega spektra so se v zadnjih letih, kot pravijo sami, premaknili bolj proti sredini.

Predsednik NSi Matej Tonin je v poslanici ob današnjem dnevu zapisal, da je stranka že 20 let glas normalnosti. "Prav zato je za prihodnost Slovenije ključno, da se Nova Slovenija okrepi, saj se bo z njo okrepila politična sredina, ki je zdrava, racionalna in programsko močna."

"Novi obrazi in instant odrešeniki so se izkazali za fatamorgano"

"Novi obrazi in instant odrešeniki, ki naj bi čudežno spremenili vse, kar je v tej državi narobe, so se izkazali za fatamorgano. Pridejo in izginejo. Prav zato so za prihodnost Slovenije izjemno pomembne tradicionalne stranke, ki imajo jasen program in znano ekipo," je med drugim dejal Tonin, ki NSi danes vidi kot programsko najmočnejšo stranko, ki združuje ljudi, ki znajo in zmorejo reševati težave.

Dvajset let NSi

Oktobra 2000, le dva meseca po ustanovnem kongresu, kjer je bil za predsednika izvoljen Andrej Bajuk, je NSi prvič nastopila na volitvah za državni zbor. Stranka je prejela 8,7 odstotka glasov oziroma osem poslanskih sedežev.

Prvi predsednik NSi Andrej Bajuk Foto: STA

Štiri leta pozneje, na državnozborskih volitvah leta 2004, je NSi svoj rezultat še nekoliko izboljšala, prejela je 9,1 odstotka glasov oziroma devet poslanskih sedežev. Po teh volitvah je stranka sodelovala v koaliciji pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše.

Osmoljenka volitev

Volitve leta 2008 so za NSi prinesle streznitev: stranka je prejela le 3,4 odstotka glasov, s tem pa se ni več uvrstila v državni zbor. Bajuk je zaradi poraza odstopil, stranko pa je prevzela Ljudmila Novak.

Novakovi je uspelo, da se je NSi vrnila v državni zbor

Na predčasnih volitvah leta 2011 je NSi pod vodstvom Novakove kot prvi v Sloveniji uspelo, da se je vrnila v državni zbor. Zbrala je 4,9 odstotka glasov oziroma štiri poslanske sedeže. Leta 2012 je vstopila v koalicijo s SDS, SLS in DeSUS, a je ta zaradi poročila KPK o premoženjskem stanju Janeza Janše razpadla.

Foto: Bor Slana

Na novih predčasnih volitvah, ki so bile leta 2014, je NSi zbrala 5,6 odstotka glasov oziroma štiri poslanske mandate.

Tretja vlada, v kateri sodeluje NSi

Novakova je konec januarja 2018 odstopila z mesta predsednice stranke, vodenje pa je prevzel Matej Tonin. Ta je stranko junija popeljal na še ene predčasne volitve, kjer je NSi dosegla 7,2 odstotka glasov oziroma sedem poslanskih sedežev. Po odstopu Marjana Šarca (LMŠ) in padcu njegove vlade se je NSi pridružila koaliciji, v kateri sodelujejo še SDS, SMC in DeSUS.

Uspešni v boju za evropske sedeže

NSi na volitvah v državni zbor do danes ni presegla meje desetih odstotkov. Precej bolje pa se je stranka odrezala na evropskih volitvah. Leta 2004, na prvih takšnih volitvah za Slovenijo, je NSi zmagala, v Bruselj pa sta se uvrstila dva njena poslanca: Lojze Peterle in Novakova. Na zadnjih evropskih volitvah leta 2019 je stranka osvojila en evropski mandat – v Bruselj je odšla Novakova.