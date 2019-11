Državni uradnik se je srečal z novinarji. Poglejte, kako se zagovarja. #video

Cveta Kosca je ekipa Planeta dočakala v avli ministrstva, ob prihodu pa se jim je pridružil tudi tiskovni predstavnik. Ne vpijem na ljudi, ne grozim, vztraja Kosec. "Mogoče sem res bolj glasen, ampak to ni vpitje. Se pravi, če je moj stil govorjenja bolj razločen in glasen, to še ni vpitje. V celoti zanikam vaše navedbe," pravi.

O navedbah novinarke, da je ljudem dejal, da bo pometel z njimi, da bo peljal projekte naprej, je Kosec povedal, da to niso grožnje, saj ne more z nikomer pometati. "To so izmišljene obtožbe, zanikam jih," pravi.

Ne zanika pa solastništva v zadrugi Veslo, ki se tako kot on na ministrstvu ukvarja z vetrnicami, so poročali na Planetu. "Sem eden od treh soustanoviteljev te zadruge," pravi in dodaja, da ni ustanovitelj druge zadruge Bezeg. Ima pa v drugi zadrugi lastništvo prek Vesla, ki je ustanovilo hčerinsko zadrugo Bezeg. Poudari, da sta obe zadrugi brez prihodkov, umeščajo le vetrnice z manjšo močjo.

S pomočjo zakona, ki ga prebere, ovrže navzkrižje interesov. Tudi predstojnika zato o tem ni obvestil. "Možno, da bi ta konflikt nastal kdaj v prihodnosti, ampak takrat bi se izločil iz postopka. V ničemer ne odločam sam, vse je v rokah ministrice," sklene.