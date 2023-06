LGBTIQ+ organizacije so v dneh po paradi prejele številne prijave nasilja, ki se je dogajalo pred, med in po Paradi ponosa.

Društvo Parada ponosa poziva politični vrh k ostri opredelitvi do nasilja nad skupnostjo LGBTIQ+. Predsednica društva Simona Muršec meni, da nasilja z izjemo predsednice republike in predsednice DZ pristojni niso sistematično obsodili. K ukrepanju je v izjavi za javnost pozvala tudi policijo, ki da naj bi prijavitelje nasilja odvračala od prijav.

Muršec je povzela, da se je povorke Parada ponosa udeležilo 3.500 oseb, z njo pa se je zaključil devetdnevni istoimenski festival. Med parado so bili udeleženci tarča nasilja in napadov. "Homofobi so se izživljali nad mavričnimi zastavami, ki so jih ukradli lastnicam in lastnikom, nato pa jih sežigali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih," je dejala.

Policija ustrahovanih oseb ni zaščitila in jim dejala, da tako pač je

LGBTIQ+ organizacije so v dneh po paradi prejele številne prijave nasilja, ki se je dogajalo pred, med in po Paradi ponosa, je navedla. V več primerih so se ustrahovane osebe obrnile na policijo, ki teh oseb ni zaščitila, storilcev pa ni popisala in jih preganjala. Muršec trdi, da je policija LGBTIQ+ osebe odvračala od prijav in jim dejala, da tako pač je.

Ob tem je Muršec izrazila kritiko do predsednika vlade Roberta Goloba, na katerega ostro obsodbo nasilja je skupnost čakala tri dni, nato pa je prejela "ohlapno izjavo", da je treba vložiti dodatne napore v spodbujanje strpnosti in zagotavljanje varnosti. "Kdaj lahko od vlade pričakujemo najostrejšo obsodbo nasilja, ki smo ga deležni," se je vprašala.

V vladi obsojajo fizične in verbalne napade na udeležence parade

V kabinetu predsednika vlade so se odzvali z dopolnitvijo torkove Golobove izjave. "V vladi najostreje obsojamo fizične in verbalne napade na udeležence parade ter ustrahovanja, ki so jih bili deležni. Prepričani smo, da bodo pristojni organi ustrezno ukrepali," so zapisali.

"Priča smo hujskanju k najhujšim oblikam nasilja nad LGBTIQ+ populacijo, vključno s hujskanjem k poboju," je ocenila. Policija mora aktivno preprečevati nasilje, dosledno preganjati storilce in nujno podpreti vse žrtve nasilja pri podajanju prijav. "Nedopustno je, da se policisti fotografirajo s storilci nasilnih dejanj," je povedala.

Zahvala Pirc Musarjevi in Klakočar Zupančičevi

Na pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan se je obrnila z vprašanjem, kako bo poskrbela, da bodo tovrstni zločini preganjani, pravno obravnavani in ne pospravljeni v predale. Notranjega ministra Boštjana Poklukarja pa je vprašala, ali se mu ne zdi problematično, da že desetletje trajajoči napori, da bi žrtve nasilja policiji zaupale in ga tudi prijavljale, niso obrodili sadov. To "niso neki mali delikti, to niso neprijetna razgrajanja, to je sistematično organizirano nasilje iz sovraštva nad družbeno stigmatiziranimi skupinami oseb," je ocenila Muršec.

Ob tem pa se je zahvalila predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki je nasilje obsodila že med sobotnim govorom na Paradi ponosa, in predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, ki je to prav tako storila kasneje.

V pomoč tudi Pravna mreža za varstvo demokracije

Predstavnica Pravne mreže za varstvo demokracije Katarina Bervar Sternad je pojasnila, da je sovražni govor zloraba pravice do svobode izražanja, kazniva dejanja, izvršena zaradi osebne okoliščine žrtve, pa so dvakrat zavržno dejanje. Pristojne institucije je pozvala, naj same opravijo svoje delo in poslanstvo, vse žrtve in priče nasilja pa je pozvala k posredovanju podatkov o incidentih na Pravno mrežo za varstvo demokracije, ki bo uporabila pravna sredstva zoper povzročitelje.

Ob tem si želi, da se civilnodružbenim in nevladnim organizacijam v prihodnje ne bi bilo več treba vključevati v tovrsten pregon in da na naslednji Paradi ponosa ne bodo več imele takšnega dela.

Do nasilja kritični tudi v stranki Levica

Nasilje so obsodili tudi v koalicijski stranki Levica, ki je zapisala, da letošnja Parada ponosa doživela toliko napadov, kot jih LGBTIQ+ skupnost ni že dolgo. "Napadi dokazujejo, da zgolj menjava vlade pred letom dni ne pomeni, da je čez noč izginilo vse sovraštvo in nestrpnost v slovenski družbi, v veliki meri proizvedeno ravno skozi omrežja, prepredena skozi največjo desno stranko ter njene medijske in spletne satelite," so dodali.

Izbruhe sovraštva in nestrpnosti so v Levici obsodili in uradne predstavnike države in svoje koalicijske partnerje pozvali k dosledni obsodbi na najvišji ravni. Napovedali so, da bodo v sklopu svojih ministrstev sprejeli ustrezne formalne ukrepe zoper Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki združuje t. i. rumene jopiče. V ponedeljek pa bodo policiji postavili poslansko vprašanje, s katerim bodo zahtevali poročilo o pravilnosti postopanja policije pri zaščiti predstavnikov LGBTIQ+ skupnosti.

K aktivnemu vključevanju v kolektivne akcije v podporo omenjene skupnosti je Levica pozvala svoje podpornike, saj je za jasen signal, da sovraštvo in nestrpnost v družbi nimata prostora, potrebna tudi širša družbena aktivacija. "Še vedno nas je bilo mnogo več na paradi ponosa, kot pa je bilo njenih nasprotnikov in napadalcev," so v Levici sklenili sporočilo za javnost.

